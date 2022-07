Fabiula Nascimento encanta ao postar foto dos gêmeos com filha de Georgiana Góes

Atriz Fabiula Nascimento explode o fofurômetro ao compartilhar encontro dos filhos gêmeos, Raul e Roque, com a bebê de Georgiana Góes

CARAS Digital Publicado em 08/07/2022, às 08h01

A mamãe coruja Fabiula Nascimento (43) encheu seu feed de amor ao registrar encontro especial dos herdeiros!

Na noite de quinta-feira, 07, a atriz compartilhou clique dos filhos gêmeos, Raul e Roque, de 6 meses, frutos do relacionamento com o ator Emilio Dantas (39), com a bebê de Georgiana Góes (45), a pequena Flor, também de 6 meses, da relação com o engenheiro florestal João Portella.

Em seu feed no Instagram, a artista celebrou a visita ao mostrar os filhos combinando looks e deitados ao lado da menininha.

"Hoje foi dia de receber a Flor para um banho de sol!!! Alegria pura", escreveu Fabiula na publicação.

Famosos e anônimos se derreteram pelo registro do trio. "Ownnnn", babou Giselle Itié. "Meu Deus", disse Andreia Horta. "Kkkk quanto fofurada é essa gente???", destacou Heloisa Perissé. "Aiiiiiiiii quanto amor numa foto só!!!!!", elogiou Carol Castro.

Confira os gêmeos de Fabiula Nascimento e Emilio Dantas com bebê de Georgiana Góes:

