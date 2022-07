Fabiula Nascimento muda o visual e surge com os fios mais claros

A atriz Fabiula Nascimento mostrou o novo visual para os seguidores das redes sociais

CARAS Digital Publicado em 02/07/2022, às 14h46

Fabiula Nascimento(43) surpreendeu os seguidores das redes sociais ao mostrar seu novo visual.

Na tarde deste sábado, 2, a atriz compartilhou no feed do Instagram uma foto de seu cabelo com os fios mais claros e recebeu muitos elogios.

"Clareou!!! Saudade que eu tava @andersonacouto. Gracias por tudo", escreveu ela na legenda da publicação.

Os fãs gostaram da mudança. "Lindeza", disse uma seguidora. "Meu Deus, que deusa", afirmou outra. "Que maravilhosa. Eu amei", comentou uma fã. "Você fica linda de qualquer jeito", falou mais uma.

5 meses dos filhos

No dia 9 de junho, Roque e Raul completaram cinco meses de vida, e os papais corujas, Emílio Dantas e Fabiula Nascimento prepararam uma festa em casa para comemorar a data especial.

"5 meses de revolução. 5 meses de intimidade e construção. 5 meses de entrega total. 5 meses de uma vida toda. Te amo @emiliodantas, sem você nada nada teria sentido. Coisiquinhas lindas que a gente fez", escreveu a atriz ao mostrar os registros da comemoração.

Confira: