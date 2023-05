Fabiula Nascimento encanta ao postar foto amamentando os filhos gêmeos: "Amor mais puro"

A atriz Fabiula Nascimento dividiu um momento encantador ao lado de seus filhos gêmeos, Raul e Roque

Fabiula Nascimento(44) encantou os seguidores das redes sociais nesta quinta-feira, 11, ao compartilhar um novo registro com os filhos gêmeos, Raul e Roque, que estão com 1 ano.

No clique publicado no feed do Instagram, a atriz aparece sentada em um sofá, amamentando os herdeiros, fruto de seu relacionamento com o ator Emílio Dantas(40), e se derreteu pelo momento entre mãe e filhos. "Seguimos", disse a artista na legenda.

O momento encantador mexeu com os seguidores famosos e anônimos de Fabiula, que deixaram diversas mensagens carinhosas nos comentários. "Perfeitos", disse a atriz Giovanna Lancellotti. "Que fodástico ao quadrado", comentou Carolina Dieckmann.

"Que coisa mais linda", escreveu a cantora Marcella Fogaça. "Que foto maravilhosa!!! Digna de uma campanha de amamentação!!! É simplesmente amor", falou uma seguidora. "Que lindeza", se derreteu mais uma. "Aquela cena linda de um amor mais puro", afirmou uma fã.

Confira a foto de Fabiula Nascimento amamentando os filhos gêmeos:

Foto dos filhos sorrindo

Na manhã da última quarta-feira, 10, a atriz Fabiula Nascimento encantou a web ao mostrar um flagra dos gêmeos, Roque e Raul, com um sorrisão no rosto. Os herdeiros, que completaram um aninho recentemente, surgiram todos felizes nos braços da mamãe coruja ao posarem para as lentes da câmera.

Com carinhas de sono, as crianças derreteram os titios de plantão. "Manhã", legendou ela. O registro explodiu o fofurômetro entre os seguidores que logo reagiram através dos Stories na conta oficial do Instagram da artista.

