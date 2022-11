Fabiola Gadelha mostra detalhes da comemoração do sétimo mês da filha: "Ela ama"

Com o tema 'Galinha Pintadinha', Fabiola Gadelha celebrou o sétimo stemês de vida da filha, Yarin

CARAS Digital Publicado em 18/11/2022, às 20h30

Nesta sexta-feira, 18, Yarin, filha de Fabiola Gadelha (42) e Bruno Amaral, completou mais um mês de vida, e ganhou uma festa temática dos papais corujas.

Para comemorar o sétimo mês da herdeira, o casal preparou uma festa com o tema 'Galinha Pintadinha', e nas redes sociais, a apresentadora compartilhou uma sequência de fotos com alguns detalhes do evento.

"7º mesversario da nossa galinha pintadinha! Ela ama!", se derreteu a artista, mostrando que a filha estava usando um vestido azul, com uma estampa de galinha, e uma tiara com algumas flores.

Os internautas deixaram mensagens de felicitações para Yarin. "Parabéns, Yarin, Deus te abençoe sempre. Felicidades", disse uma seguidora. "Meu Deus, que coisa mais linda", comentou outra. "Lindas!! Saúde pra mocinha linda", desejou uma fã.

Confira as fotos do mesversário da filha de Fabiola Gadelha:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fabiola Gadelha (@fabiolagadelhaoficial)

