Fabiola Gadelha exibe fotos inéditas com o marido e a filha caçula

Fabiola Gadelha explode o fofurômetro ao mostrar novas fotos com o marido e a filha em dia tranquilo

CARAS Digital Publicado em 07/11/2022, às 18h52

A apresentadora Fabiola Gadelha agitou as redes sociais nesta segunda-feira, 7, ao abrir um álbum de fotos do seu final de semana ao lado do marido, Bruno Amaral, e da filha caçula, Yarin, de 6 meses. Ela mostrou um ensaio fotográfico que os três fizeram juntos na área externa da casa deles.

Nas fotos, Fabiola surgiu com um sorrisão no rosto ao curtir um momento especial com a família ao ar livre.

“De um fim de tarde cheio de sorrisos, pra desejar uma semana resplandecente!”, disse ela na legenda.

Recentemente, Fabiola Gadelha contou sobre o seu emagrecimento após a terceira gestação. "Quando engravidei pela terceira vez, com 42 anos e 20 anos após a última gestação, o que eu mais escutei foi (vixe, vai voltar tudo de novo) hoje após 3 meses da cesárea e a 1 mês da cirurgia de reparação da cicatriz, eu estou super saudável, mantendo meu peso e aproveitando a minha caçula! Por que estou falando tudo isso pra vocês? Porque acredito que temos a missão de elevar o seu ânimo, o amor próprio, a vontade de vencer e a determinação em persistir! Deixando claro que a saúde em primeiro lugar, independente do corpo, porque cada um tem o seu biotipo, e o início da vitória é a aceitação do que Deus fez de você", disse ela.

Confira as fotos da família de Fabiola Gadelha: