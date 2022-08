Fabiola Gadelha exibe fotos de antes e depois do emagrecimento

Após perder peso, Fabiola Gadelha compara fotos de antes e depois e diz: 'A saúde em primeiro lugar'

CARAS Digital Publicado em 12/08/2022, às 11h01

A apresentadora Fabiola Gadelha deixou os fãs surpresos ao comparar fotos de antes e depois do seu emagrecimento. Ela contou que perdeu peso nos últimos anos e está conseguindo manter a forma após o nascimento da filha caçula, Yarin.

Em um post do Instagram, a comunicadora mostrou várias fotos para demonstrar a diferença em seu corpo e refletiu sobre a importância de pensar na saúde.

"Esse carrossel de TBT do antes e depois da Arraia pode???? Fiz questão de relembrar que a superação está ao alcance de todos nós. Quando engravidei pela terceira vez, com 42 anos e 20 anos após a última gestação, o que eu mais escutei foi (vixe, vai voltar tudo de novo) hoje após 3 meses da cesárea e a 1 mês da cirurgia de reparação da cicatriz, eu estou super saudável, mantendo meu peso e aproveitando a minha caçula! Por que estou falando tudo isso pra vocês? Porque acredito que temos a missão de elevar o seu ânimo, o amor próprio, a vontade de vencer e a determinação em persistir! Deixando claro que a saúde em primeiro lugar, independente do corpo, porque cada um tem o seu biotipo, e o início da vitória é a aceitação do que Deus fez de você", disse ela.

Veja as fotos de Fabiola Gadelha:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fabiola Gadelha (@fabiolagadelhaoficial)

