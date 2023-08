Fabiana Justus encanta ao exibir o rostinho do filho caçula: "Que amor"

A empresária Fabiana Justus compartilhou com os fãs alguns cliques inéditos do filho recém-nascido

Fabiana Justus encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar alguns cliques inéditos do filho caçula, Luigi, que nasceu no dia 19 de agosto. O menino é fruto de seu casamento com empresário Bruno D'ancona, com quem já tem duas filhas, as gêmeas Chiara e Sienna, de 4 anos.

Em uma das fotos postadas no feed do Instagram na tarde desta terça-feira, 29, a mamãe coruja aparece exibindo o rostinho do herdeiro, que está deitado em seu ombro. Em outra imagem, ela surge admirando o bebê, enquanto segura ele nas mãos. Já no terceiro clique, o pequeno está deitado no peito da influenciadora digital. "Eu e Luigi", se derreteu a mamãe coruja.

Os seguidores se derreteram pelos cliques nos comentários. "Que amor!!!!!! Amei as fotos", disse uma seguidora. "Que amor em forma de fotos", escreveu outra. "Uma pintura! Um amor que não cabe no peito! Lindos!", falou uma fã.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fabiana Justus (@fabianajustus)

Relato do parto

Recentemente, Fabiana decidiu contar os detalhes de sua experiência com o parto normal do filho caçula após ter tido as filhas gêmeas por cesárea. "Na sexta, dia 18, tinha consulta no médico e pra minha surpresa: o colo estava super mole e fino com 3 de dilatação! O dr @paulonowak deu uma estimulada (não sei o termo técnico) e falou que tinha chance de entrar em trabalho de parto naquela noite... O banho acelerou as contrações que lá pelas 20h começaram a intensificar bastante. As contrações vinham em ondas", relembrou.

Após vários detalhes do início do trabalho de parto, a famosa contou como foi ao chegar no hospital e optar pela banheira. Ela revelou que tomou um pouco de analgesia para aguentar as dores, mas na medida para conseguir fazer a força. "Uma sensação muito maluca, não dá nem pra explicar! Empurrei mais umas 2x e ele nasceu! A dor e ardência somem na HORA! Eu e o Bruno recebemos nosso filho em nossos braços as 5:39 da manhã e choramos MUITO de emoção", acrescentou.