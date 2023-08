Após cesárea, Fabiana Justus relata experiência com parto normal: ''Sensação maluca''

Fabiana Justus relata seu parto da segunda gravidez do filho, Luigi; o primeiro foi cesárea para ter as gêmeas, Chiara e Sienna

A influenciadora Fabiana Justus, uma das herdeiras do empresário Roberto Justus, contou com detalhes como foi sua experiência com o parto normal na segunda gestação, de Luigi, após ter tido duas filhas gêmeas, Chiara e Sienna, por cesárea.

Em sua rede social, a empresária fez três postagens escrevendo com detalhes como foi cada fase de seu trabalho de parto. Fabiana Justus ainda compartilhou imagens para mostrar como o momento foi tranquilo e inesquecível.

Como teve diabete gestacional, a influenciadora tinha uma data limite para ter Luigi por parto normal, que acabou acontecendo de forma natural após uma consulta com seu médico. "Na sexta, dia 18, tinha consulta no médico e pra minha surpresa: o colo estava super mole e fino com 3 de dilatação! O dr @paulonowak deu uma estimulada (não sei o termo técnico) e falou que tinha chance de entrar em trabalho de parto naquela noite. Ele me aconselhou a ir pra casa e descansar, pois eu estava exausta da noite anterior. Umas 18h comecei a sentir algumas contrações, com um pouco de dor e ritmo. Comecei a ficar animada! Fiz até uma escova no cabelo pra garantir kkk O banho acelerou as contrações que lá pelas 20h começaram a intensificar bastante. As contrações vinham em ondas", relembrou com iniciou.

Após vários detalhes do início do trabalho de parto, a famosa contou como foi ao chegar no hospital e optar pela banheira. Ela revelou que tomou um pouco de analgesia para aguentar as dores, mas na medida para conseguir fazer a força. "Uma sensação muito maluca, não dá nem pra explicar! Empurrei mais umas 2x e ele nasceu! A dor e ardência somem na HORA! Eu e o Bruno recebemos nosso filho em nossos braços as 5:39 da manhã e choramos MUITO de emoção", disse ela sobre o expulsivo e o nascimento do filho no dia 19.

Veja o relato completo do parto de Fabiana Justus:

O ENCONTRO DAS GÊMEAS COM O LUIGI

A influenciadora digital Fabiana Justus mostrou o encontro emocionante de suas filhas gêmeas, Chiara e Sienna, de 4 anos, com o irmão recém-nascido, Luigi. Nesta quinta-feira, 24, a herdeira de Roberto Justus compartilhou o vídeo do momento inesquecível entre os três.

No registro, a empresária apareceu no quarto luxuoso do hospital esperando as meninas entrarem com o pai, o empresário Bruno D'ancona. As pequenas apareceram elegantes com um vestido branco e um laço verde para combinarem com Luigi, que surgiu embalado em uma manta da mesma cor.

"O encontroooo! Família completa", escreveu Fabiana Justus ao revelar como foi o momento inesquecível deles. Ela ainda impressionou ao exibir em sua rede social detalhes da decoração e lembrancinhas da maternidade.