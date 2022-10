Ex-'TV Globinho' Letícia Navas dá à luz seu segundo filho

Nos Estados Unidos, nasce segundo filho da ex-apresentadora da 'TV Globinho' Letícia Navas

Nasceu! O segundo herdeiro de Letícia Navas (27), que ficou conhecida por ter comandado o programa infantil TV Globinho chegou ao mundo!

Neste sábado, 01, a atriz e apresentadora, que interpretou Clarita em Chiquititas do SBT, em 2013, anunciou a chegada do segundo bebê em publicação em seu perfil no Instagram.

Morando nos Estados Unidos desde o ano de 2016, a loira compartilhou um clique dos primeiros momentos com o garotinho, Nicholas, ainda no hospital. Na imagem, ela aparece esbanjando felicidade ao dar de mamar para o filho.

Vale lembrar que Letícia já é mãe de Nathan, de um aninho, do casamento com o chef Otto Queiroz. "Bem vindo à casa, Nicholas", escreveu Letícia Navas na legenda da publicação.

"Aaaaa que lindeza", "Parabéns", "Que Deus os abençoe", "Felicidades", "Seja bem vindo", parabenizaram os internautas nos comentários do post.

Nico nasceu na última sexta-feira, 30. "Muito Obrigado @lelenavas por essa família linda que estamos construindo!!!!", celebrou Otto na web.

Confira o primeiro clique de Letícia Navas com o filho:

Letícia Navas posa com o filho e exibe barrigão

Em agosto, Letícia Navas encantou ao mostrar as novas fotos do seu ensaio de gestante enquanto espera o nascimento do segundo filho. Ela apareceu sem roupas ao posar exibindo o seu barrigão em um estúdio. No ensaio fotográfico, a estrela também posou com o filho, Nathan. “Obrigada pelas memórias maravilhosas com meus bebês! Mal posso esperar para imprimir essas fotos”, disse ela sobre as fotos feitas pela fotógrafa Cris Ulla.

