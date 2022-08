Ex-TV Globinho, Leticia Navas exibe barrigão de grávida em novo ensaio

Lembra dela? Grávida pela segunda vez, a ex-apresentadora da TV Globinho, Leticia Navas, encanta ao exibir o barrigão em fotos sem roupas

Ex-apresentadora do programa TV Globinho, a atriz Leticia Navas encantou ao mostrar as novas fotos do seu ensaio de gestante enquanto espera o nascimento do segundo filho. Nesta semana, ela apareceu sem roupas ao posar exibindo o seu barrigão em um estúdio.

No ensaio fotográfico, a estrela também posou com o filho, Nathan, de 1 ano e meio. “Obrigada pelas memórias maravilhosas com meus bebês! Mal posso esperar para imprimir essas fotos”, disse ela sobre as fotos feitas pela fotógrafa Cris Ulla.

Atualmente, Leticia Navas vive em Miami, nos Estados Unidos, com a família desde 2016. Ela é casada com o chef Otto Queiroz. Ela ficou conhecida por ter sido uma das apresentadoras da TV Globinho e também atuou na novela Chiquititas, do SBT.

Veja as fotos do ensaio de gestante de Leticia Navas:

