Ex-Miss Brasil Débora Lyra apresenta seu filho recém-nascido

Miss Brasil 2010, Débora Lyra dá à luz um menino e apresenta o bebê para os fãs com a primeira foto deles após o nascimento do herdeiro

A ex-Miss Brasil Débora Lyra já é mamãe! Neste final de semana, ela deu à luzRavi Lyra Gava, que é fruto do seu casamento com o cantor Gabriel Gava. Nas redes sociais, ela mostrou a primeira foto com o bebê ainda na sala de parto e comemorou a chegada do herdeiro.

O menino veio ao mundo por meio do parto normal após um longo trabalho de parto.

"Apresento a vocês: Ravi Lyra Gava. Após 30 horas de indução, 12 horas de trabalho de parto e quase duas de expulsivo, nosso filho veio ao mundo da forma mais intensa e surreal (tô buscando palavras ainda) de forma normal. Precisamos descansar, mas não poderíamos deixar de compartilhar esse momento com vocês! Assim que estivermos bem, voltamos aqui pra explicar tudo (muitos planos mudaram nos últimos meses). E aí? Cara da mãe ou do pai?", disse ela na legenda.

Vale lembrar que Débora e Gabriel se casaram em setembro de 2022. Na época, ela mostrou as fotos oficiais da celebração e mostrou que usou um lindo vestido de noiva com bordados na parte de cima e uma saia lisa. “Fotos oficiais da Revoar Fotografia em mãos. Já posso soltar o dedo nos melhores registros?”, disse ela na legenda.

Os dois ficaram noivos em 2017 durante uma viagem para Paris, na França. Ele fez o pedido na frente da Torre Eiffel.

Débora Lyra se despediu do barrigão antes de dar à luz

Em um post feito algumas horas antes de ir para a maternidade, Débora Lyra compartilhou fotos do seu ensaio de gestante para se despedir do barrigão.

"Hoje será o grande dia de conhecer a maior herança: nosso primeiro filho. Que Deus nos abençoe e proteja nesse momento único e que tudo possa ocorrer de acordo com a vontade dELE. Ao meu marido: como foi divertido esses meses de expectativa. Você esteve presente em todas as consultas e ultra-sons. Aprendeu comigo, um pouco de tudo que me propus a aprender. Esteve do meu lado o tempo todo, até nas mudanças de opinião (e foram muitas) você se transformou em um homem ainda melhor, tem sido incrível ver sua evolução e garra de proteção por nós. E sabe o melhor? Tudo isso feito com o senso de responsabilidade e não de obrigação. Eu não poderia estar mais feliz e orgulhosa", disse ela.

E completou: "A você meu filho: eu não sei como será o nosso primeiro encontro, mas quero que saiba que eu já te amo sem nem ao menos te ver, mas por longos meses te sentir. Me comprometo a ser a melhor mãe que eu possa ser, com mtos erros e acertos. Você vai amar a vida e nos sentimos honrados em você ter nos escolhido nessa missão divina".