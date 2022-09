Ex-Miss Brasil Débora Lyra mostra as fotos do seu casamento

Ex-Miss Brasil Débora Lyra oficializou o casamento com o cantor Gabriel Gava em uma cerimônia romântica

CARAS Digital Publicado em 22/09/2022, às 16h11

A Miss Brasil 2010 Débora Lyra está casada! Ela oficializou a união com o cantor Gabriel Gava nesta semana em uma cerimônia romântica. Nas redes sociais, ela mostrou as fotos oficiais da celebração.

Nas imagens, ela revelou que usou um lindo vestido de noiva com bordados na parte de cima e uma saia lisa. “Fotos oficiais da Revoar Fotografia em mãos. Já posso soltar o dedo nos melhores registros?”, disse ela na legenda.

Antes do casamento, Débora contou que a cerimônia tinha sido adiada em 2019 por motivos pessoais e agora o sonho deles se realizou. "Eu sabia que não encerraria ali, tinha certeza que se Deus plantou esse sonho, ardentemente no meu coração, na hora certa, na hora dELE iria realizar. Espero que essa mensagem te ajude a ter mais fé, te ajude a não desistir daquilo que você tanto sonha pra sua vida. Obstáculos sempre existirão, mas não deixe eles te fazerem desistir. Amanhã mais um sonho se realiza, um sonho sonhado pelo pai, a concretização do elo mais lindo dos homens com Deus!", disse ela.

Débora Lyra e Gabriel Gava ficaram noivos em 2017 durante uma viagem para Paris, na França. Ele fez o pedido na frente da Torre Eiffel.

Confira as fotos do casamento de Débora Lyra e Gabriel Gava:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Débora Lyra Gava (@deboramlyra)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Débora Lyra Gava (@deboramlyra)