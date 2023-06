Ex-Miss Brasil Débora Lyra anuncia que está grávida: 'Família vai crescer'

Ex-Miss Brasil Débora Lyra e o cantor Gabriel Gava revelam que esperam o nascimento do primeiro filho juntos

A ex-Miss Brasil e apresentadora Débora Lyra está grávida! Ela contou que está esperando o seu primeiro filho com o marido, o cantor Gabriel Gava. Os dois fizeram o anúncio por meio de um post no Instagram nesta quarta-feira, 14, com um vídeo dos bastidores da descoberta da gestação e de um ensaio fotográfico que fizeram.

Nas imagens, ela já mostrou que sua barriguinha de grávida está já está crescendo. “Deus nos abençoando mais uma vez. Sim, a família vai crescer e não temos palavras pra descrever o qnto estamos felizes na realização do nosso maior sonho", disse ela.

E completou: "Essa nova fase tem sido mágica e agora ainda mais, compartilhando isso com vcs! E a pergunta que não quer calar: será menino ou menina?".

Vale lembrar que Débora e Gabriel se casaram em setembro de 2022. Na época, ela mostrou as fotos oficiais da celebração e mostrou que usou um lindo vestido de noiva com bordados na parte de cima e uma saia lisa. “Fotos oficiais da Revoar Fotografia em mãos. Já posso soltar o dedo nos melhores registros?”, disse ela na legenda.

Os dois ficaram noivos em 2017 durante uma viagem para Paris, na França. Ele fez o pedido na frente da Torre Eiffel.

