Ex-BBB Isabella Cecchi revela problema de saúde da filha recém-nascida

Com apenas 20 dias de vida, filha da ex-BBB Isabella Cecchi é atendida por médicos e a mãe desabafa: 'Infelizmente, Bia está doente'

A ex-BBB e influenciadora Isabella Cecchi revelou que vai ficar um tempo longe das redes sociais para se dedicar aos cuidados com a filha recém-nascida, Beatriz, de apenas 20 dias de vida. A bebê foi diagnosticada com bronquiolite e precisa da atenção total da mamãe coruja neste momento.

Em um comunicado nas redes sociais, a ex-BBB contou sobre o desafio deste momento em sua vida. “Desculpem o sumiço, mas infelizmente Bia está doente. Passamos o dia no hospital com ela e o diagnóstico é de bronquiolite. Viemos pra casa, mas precisamos estar bem atentos nos próximos dias”, disse ela.

E completou: “Quem me conhece e me segue deve imaginar como estou, né?! Acabada! Mas, Deus sabe de tudo e creio muito que tudo ficarábem. Rezem por ela, por favor. Desde já, obrigada pelo carinho com a minha família. Em breve apareço por aqui para atualizar vocês. Com carinho e amor, Bella”.

Nascimento da primeira filha de Isabella Cecchi

A pequena Beatriz nasceu no dia 3 de janeiro em uma maternidade e a mamãe coruja comemorou a chegada da filha com fotos da bebê logo após o parto. “Bia nasceu, nós renascemos! Sem palavras para descrever o dia mais importante da minha vida. 03.01.2023: Bem-vinda, minha filha! Eu te amo mais que tudo no mundo. 3,53 kg. Sou a pessoa mais feliz do mundo! Obrigada, meu Deus”, escreveu ela, que deu à luz com 38 semanas de gestação.

A bebê é fruto do casamento dela com fruto do casamento com Pedro Orduña. Eles deixaram a maternidade com a filha nos braços no dia 5 de janeiro. "O dia mais feliz das nossas vidas… Pensamos em tanta coisa pra escrever pra apresentá-la a vocês, mas a verdade mesmo é que nos faltam palavras, mas sobra amor e gratidão! Obrigada, Deus, pela saúde da nossa Beatriz. Obrigada @promatre por todo acolhimento e cuidado. Obrigada @draisabelbotelho e @dr.rodrigoferrarese por ter trazido nossa princesa ao mundo e por tanto carinho e amor. Obrigada @talitaciardifotografia por ter registrado tudo com tanta sensibilidade. E obrigada a cada um de vocês, que rezaram, torceram e mandaram boas energias pra chegada da Bia. Estamos emocionados com tantas directs lindas", escreveu ela.