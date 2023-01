Ex-BBB Isabella Cecchi dá à luz Beatriz e mostra o rosto da filha

Ex-BBB Isabella Cecchi apresenta sua filha recém-nascida, Beatriz, ao celebrar a chegada da herdeira: 'Dia mais importante da minha vida'

A ex-BBB Isabella Cecchi já é mamãe! Ela deu à luz Beatriz, fruto do casamento com Pedro Orduña, nesta terça-feira, 3, em uma maternidade de São Paulo e comemorou a chegada da herdeira nas redes sociais.

A loira mostrou as primeiras fotos do rostinho da filha logo após o nascimento e também momentos do seu parto. Na legenda, ela comemorou a nova integrante da família.

“Bia nasceu, nós renascemos! Sem palavras para descrever o dia mais importante da minha vida. 03.01.2023: Bem-vinda, minha filha! Eu te amo mais que tudo no mundo. 3,53 kg. Sou a pessoa mais feliz do mundo! Obrigada, meu Deus”, escreveu ela, que deu à luz com 38 semanas de gestação.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Isabella Cecchi (@isabellacecchi)

Isabella Cecchi comemora um ano de casada

Em dezembro de 2022, Isabella Cecchi comemorou o seu primeiro ano de casada com Pedro Orduña e relembrou as fotos do seu casamento com uma declaração especial.

"18/12/22, 1 ano de casados. Fui a mulher mais feliz do mundo ao longo desse ano… Eu amo ser casada com você, amo intensamente cada dia e a vidinha ao seu lado. Vou deixar registrado, parte dos meus votos diante de Deus, dos nossos familiares e amigos, pois nada mudou: os sentimentos mais lindos habitam em meu coração quanto a você e quanto a nós. “Hoje, meu coração transborda de alegria…Você foi a resposta das minhas orações, a resposta de muitas noites me perguntando se realmente existia esse tal “amor da vida”. Deus foi muito bondoso com a gente...", disse ela.

E completou: "Costumo dizer que ELE me deu muito mais do que eu pedi, ele me deu um companheiro para todas as horas, um amor que embarca nas minhas aventuras, que faz de tudo para me ver FELIZ, que me protege, que sonha meus sonhos junto comigo e que está SEMPRE ali para me apoiar e me ajudar em absolutamente TUDO… que Sorte a minha…” Eu só quero você pro resto da minha vida. Apenas você, Você é a melhor parte de mim, Meu maior presente, Eu e você sempre, Ate a eternidade. Feliz 1 ano de casados, meu amor! Temos uma vida pela frente".