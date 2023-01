Ex-BBB Isabella Cecchi deixa a maternidade com a filha, Beatriz

A ex-BBB Isabella Cecchi deu à luz a sua primeira filha, Beatriz, na última terça-feira, 3

A ex-BBB Isabella Cecchi (28) deixou a maternidade com a filha, Beatriz, e o marido, o advogado Pedro Orduña, nesta quinta-feira, 5. A primeira filha do casal nasceu na última terça-feira, 3, em um hospital de São Paulo, com 3,53 kg.

Para sair do hospital, a ex-sister vestiu a herdeira com uma roupa vermelha, um laço na cabeça e uma manta da mesma cor. Já a mamãe de primeira viagem apareceu com uma roupa branca. Nas imagens, é possível ver a recém-nascida sorrindo.

Antes de deixar o hospital, Isabella dividiu com os fãs um vídeo com os detalhes do parto da filha. Em algumas imagens, a influenciadora digital aparece recebendo o apoio do marido antes da chegada da bebê. Em outro trecho é mostrado o nascimento da pequena e também alguns cliques dela recebendo carinho dos papais.

"O dia mais feliz das nossas vidas… Pensamos em tanta coisa pra escrever pra apresentá-la a vocês, mas a verdade mesmo é que nos faltam palavras, mas sobra amor e gratidão! Obrigada, Deus, pela saúde da nossa Beatriz. Obrigada @promatre por todo acolhimento e cuidado. Obrigada @draisabelbotelho e @dr.rodrigoferrarese por ter trazido nossa princesa ao mundo e por tanto carinho e amor. Obrigada @talitaciardifotografia por ter registrado tudo com tanta sensibilidade. E obrigada a cada um de vocês, que rezaram, torceram e mandaram boas energias pra chegada da Bia. Estamos emocionados com tantas directs lindas", escreveu ela.

Confira as fotos da ex-BBB Isabella Cecchi deixando a maternidade:

Ex-BBB Isabella Cecchi, Pedro Ordunã e a filha, Beatriz

Foto: Leo Franco/AgNews

Isabella, Pedro e Beatriz - Foto: Leo Franco/AgNews

Isabella Cecchi e a filha, Beatriz - Foto: Leo Franco/AgNews

Beatriz, filha de Isabella Cecchi e Pedro Orduña -

Foto: Leo Franco/AgNews

