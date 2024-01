Estrela de 'La Casa de Papel', Miguel Hérran se torna pai pela 1ª vez

Miguel Hérran, que interpretou Rio na série La Casa de Papel, da Netflix, publicou foto com a filha recém-nascida e a amada, Celia Pedraza

Miguel Herrán, que ficou conhecido após interpretar o personagem Rio na série La Casa de Papel, anunciou o nascimento da sua primeira filha com Celia Pedraza. Nesta sexta-feira, 12, Miguel Herrán publicou em sua rede social a primeira foto da bebê ainda na maternidade e no colo da mãe.

O ator publicou em seu Instagram a primeira foto já mostrando o rostinho do bebê. "Eu amo vocês", disse ele na legenda. Nos comentarios fãs e os colegas de elenco parabenizaram o ator: “Miguel, lindo. Parabéns aos três”, escreveu Pedro Alonso, que deu a vida a Berlim na série, “Felicidades”, escreveu uma fã, “Parabéns!!”, comentou Esther Acebo, que também fez parte do elenco.

O ator anunciou que seria pai em meados de junho do ano passado, quando postou a imagem do ultrassom do bebê: "Bem... Pouco mais posso dizer. As imagens falam por si... Esta é a minha família. E é o que mais quero neste mundo. Celia Pedraza me deu o maior presente da minha vida.. Vamos ser pais", escreveu Miguel, que também fez o Christian em Élite.

"Hoje não sabemos nada, só que de momento está tudo perfeito e que temos uma ilusão que nos custa muito questionar", se derreteu ele na época.

Ator de "La Casa de Papel" mostra sua casa destruída por conta de incêndio e chora

Há um tempo atrás, Miguel Herrán usou suas redes sociais para mostrar que sua casa havia sido completamente consumida por um incêndio. Em um story, o intérprete de Rio em La Casa de Papel , mostrou as chamas ainda dentro de sua casa e escreveu "Bom dia", na legenda do vídeo. Miguel também tem um personagem de destaque na série Elite, também exibida pelo serviço de streaming Netflix. Neste primeiro clipe, é possível ouvir o ator chorando desesperado e falando: "Eu não consigo acreditar, minha casa". Um tempo depois, quando o fogo já havia sido controlado, Miguel fez outra publicação e gravou objetos de sua casa queimados.