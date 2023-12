Esposa de Zé Vaqueiro fala sobre os 5 meses do filho no hospital

Zé Vaqueiro e a esposa, Ingra, mostram como foi a visita ao filho caçula, Arthur, no hospital para celebrar os cinco meses de vida do herdeiro

O cantor Zé Vaqueiro e sua esposa, Ingra Soares, foram até o hospital na noite de Natal para a celebração dos cinco meses de vida do filho caçula, Arthur, que está internado desde o nascimento. O menino veio ao mundo com uma malformação e precisou ficar hospitalizado para se recuperar. Assim, os pais foram visitá-lo no Natal, que também foi o dia do mesversário dele.

No Instagram, Ingra compartilhou um post com fotos deles e falou sobre a data especial em família. "Natal é tempo de vida, de nascimento e esperança. Hoje nosso guerreiro completa 5 meses de vida,é véspera de Natal e viver essa data tão especial dentro de um hospital nos traz emoções diversas que nos fazem refletir sobre o verdadeiro sentido da vida. Desejo a todas as famílias que possam celebrar o verdadeiro significado desta data, com muita esperança na maior força do mundo: o AMOR! Um Feliz e Abençoado Natal!", afirmou.

O bebê Arthur veio ao mundo com uma malformação congênita em decorrência da síndrome da trissomia do cromossomo 13. Além de Arthur, Zé Vaqueiro e Ingra são pais do pequeno Daniel, que tem apenas três aninhos. Além disso, a influenciadora também é mãe de Nicole, de 13 anos, fruto de um antigo relacionamento.

O que é a síndrome da trissomia do cromossomo 13?

A síndrome da trissomia do cromossomo 13 acontece quando existe uma falha genética e existem 3 cromossomos do grupo 13 no indivíduo. A anomalia costuma causar a Síndrome de Patau, que é uma malformação do sistema nervoso.

De acordo com um informativo no site do hospital Rede D'or São Luiz, a Síndrome de Patau causa alguns sintomas no bebê, como atraso mental, má-formação de partes do corpo, microcefalia, tamanho reduzido do queixo e/ou problemas no coração e rins. Com a síndrome, a pessoa pode necessitar de acompanhamento médico ao longo de sua vida. O diagnóstico é feito ainda durante a gestação por médicos especializados.