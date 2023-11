Esposa de Zé Vaqueiro revela fotos raras do filho que está internado: ‘Seu olhar’

Esposa de Zé Vaqueiro, Ingra Soares surpreende ao mostrar fotos com o filho recém-nascido, que está internado

A empresária Ingra Soares, que é a esposa do cantor Zé Vaqueiro, agitou as redes sociais nesta semana ao mostrar fotos inéditas e raras do seu filho Arthur. O bebê está internado desde o seu nascimento por ter vindo ao mundo com uma malformação congênita em decorrência da síndrome da trissomia do cromossomo 13. Até então, os pais preservaram a imagem do bebê e ainda não tinham exibido o rosto dele. Agora, eles mostraram fotos inéditas do bebê no colo.

Depois de Zé Vaqueiro exibir uma foto com a esposa e o bebê em seu feed do Instagram, Ingra também exibiu fotos com o herdeiro nos stories. Nas imagens, ela apareceu em um momento de carinho com o filho no colo durante o período de internação.

Ela deixou à mostra o rosto do herdeiro e falou sobre a parceria deles. “O seu olhar é tão forte, eu vejo Deus em você meu filho. Eu te amo tanto. Como eu falo para você: ‘Mamãe está aqui…’”, escreveu.

Além de Arthur, Zé Vaqueiro e Ingra são pais do pequenoDaniel, que tem apenas três aninhos. Além disso, a influenciadora também é mãe de Nicole, de 13 anos, fruto de um antigo relacionamento.

O que é a síndrome da trissomia do cromossomo 13?

A síndrome da trissomia do cromossomo 13 acontece quando existe uma falha genética e existem 3 cromossomos do grupo 13 no indivíduo. A anomalia costuma causar a Síndrome de Patau, que é uma malformação do sistema nervoso.

De acordo com um informativo no site do hospital Rede D'or São Luiz, a Síndrome de Patau causa alguns sintomas no bebê, como atraso mental, má-formação de partes do corpo, microcefalia, tamanho reduzido do queixo e/ou problemas no coração e rins. Com a síndrome, a pessoa pode necessitar de acompanhamento médico ao longo de sua vida. O diagnóstico é feito ainda durante a gestação por médicos especializados.