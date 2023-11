Zé Vaqueiro posta primeira foto com o filho caçula: "Seguimos confiando em Deus"

Arthur, o filho caçula de Zé Vaqueiro, nasceu com uma malformação congênita, decorrente da síndrome da trissomia do cromossomo 13

O cantor Zé Vaqueiro e sua esposa, Ingra Soares, postaram a primeira foto do filho caçula, Arthur, nas redes sociais. O menino, que está com três meses, nasceu com uma malformação congênita, decorrente da síndrome da trissomia do cromossomo 13, e está internado desde então.

Na foto postada no feed do Instagram nesta segunda-feira, 6, o casal aparece na UTI neonatal do hospital usando capote, touca e máscara, e o bebê está dormindo no colo da mãe. Ao dividir a imagem exibindo o rostinho do menino, o artista se mostrou confiante em sua recuperação. "Seguimos confiando em Deus e na sua força meu filho", afirmou ele na legenda.

Os fãs deixaram mensagens de apoio nos comentários. "Deus é perfeito! Já deu tudo certo! Confia", disse uma seguidora. "Força, Arthur. Nós estamos com você", escreveu outra. "Vai dar certo. Já, já estarão todos juntos. Ele é forte", falou uma fã.

Zé e Ingra também são pais de Nicole, de 13 anos, e Daniel, de 3. Recentemente, os quatro viajaram para Fernando de Noronha, e o casal recebeu muitas críticas por deixarem o caçula na UTI. Ao ver as mensagens, o cantor fez questão de se justificar.

"Temos acompanhado as críticas em função de nossa viagem de 3 dias para comemorar o aniversário da Ingra. Estamos há mais de seis meses, desde o resultado definitivo da condição congênita do Arthur (Sindrome de Patau), dedicados ao seu tratamento. O resultado disso é o que os médicos têm chamado de milagre. Nosso Arthur é um guerreiro e está ficando mais forte a cada dia. Nossas orações são para que essa melhora seja cada vez maior para ele viver ao lado dos irmãozinhos."

"O que tenho para dizer sobre essas críticas é que entendemos que quem está de fora não sabe exatamente o que estamos sentindo e nem que Daniel e Nicole nos pediram esses dias para estarmos juntos e nos fortalecermos. Arthurzinho seguiu seu tratamento com todo o suporte da equipe hospitalar. Agora, voltamos para casa após proporcionar aos nossos outros dois filhos a alegria de comemorar o aniversario da Mamãe mais forte do universo! [...]", disse ele em um trecho do desabafo.

Entenda a doença do filho de Zé Vaqueiro

O filho de Zé Vaqueiro, que nasceu no final de julho, nasceu com uma malformação genética que faz com que o indivíduo nasça com um cromossomo a mais no par 13. A condição também é conhecida como Síndrome de Patau, que é desencadeada pela trissomia.

A doença é bastante rara, atingindo menos de 15 mil pessoas no Brasil por ano, e pode provocar uma deficiência mental grave e deficiência física. O diagnóstico pode ser feito ainda nos exames pré-natais, durante a gestação. A síndrome não tem cura e, para ter uma melhor qualidade de vida, o paciente precisará ter acompanhamento e tratamento médico multidisciplinar por toda a vida. Saiba mais!