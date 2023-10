Zé Vaqueiro se justifica após viajar com a família enquanto filho está na UTI

O cantor Zé Vaqueiro recebeu muitas críticas após viajar com a família para Fernando de Noronha enquanto o filho está internado

Zé Vaqueiro usou as redes sociais para rebater as críticas que recebeu por viajar para Fernando de Noronha com sua família para comemorar o aniversário da esposa, Ingra Soares. Os questionamentos surgiram após a aniversariante postar algumas fotos com o marido e os filhos, Nicole, de 13 anos, e Daniel, de 3, enquanto eles aproveitavam a ilha.

Após a postagem, muitos internautas apontaram o fato do casal sair de viagem enquanto o caçula está internado na UTI. Arthur segue no hospital após ter nascido com uma malformação congênita, decorrente da síndrome da trissomia do cromossomo 13.

Com a repercussão, Zé Vaqueiro postou um texto nos Stories do Instagram falando sobre a viagem, que durou três dias. "Temos acompanhado as críticas em função de nossa viagem de 3 dias para comemorar o aniversário da Ingra. Estamos há mais de seis meses, desde o resultado definitivo da condição congênita do Arthur (Sindrome de Patau), dedicados ao seu tratamento. O resultado disso é o que os médicos têm chamado de milagre. Nosso Arthur é um guerreiro e está ficando mais forte a cada dia. Nossas orações são para que essa melhora seja cada vez maior para ele viver ao lado dos irmãozinhos", começou.

Em seguida, o cantor explicou que a viagem foi um pedido dos filhos e ressaltou que o caçula segue o tratamento no hospital. "O que tenho para dizer sobre essas críticas é que entendemos que quem está de fora não sabe exatamente o que estamos sentindo e nem que Daniel e Nicole nos pediram esses dias para estarmos juntos e nos fortalecermos. Arthurzinho seguiu seu tratamento com todo o suporte da equipe hospitalar."

"Agora, voltamos para casa após proporcionar aos nossos outros dois filhos a alegria de comemorar o aniversario da Mamãe mais forte do universo! Aproveito para registrar mais uma vez minha imensa gratidão à equipe neonatal do hospital, que diariamente nos proporciona momentos junto de nosso filho, mesmo quando estou em shows a trabalho e que acompanha a Ingra no dia-a-dia no hospital. Sem vocês esse milagre não seria possível. A vitória está diante de nós! Eu creio! José Jacson", finalizou ele.

