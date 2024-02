Esposa de Zé Vaqueiro celebra melhora no quadro de saúde do filho caçula

Ingra Soares, esposa do do cantor Zé Vaqueiro, mostrou novo registro do filho caçula e se mostrou otimista com a possibilidade de alta

A influenciadora digital Ingra Soares, esposa do cantor Zé Vaqueiro, usou as redes sociais na última quarta-feira, 14, para atualizar o quadro de saúde do filho caçula, Arthur, e compartilhou uma boa notícia com os seguidores. Internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) desde o nascimento, o pequeno, de cinco meses, está evoluindo a cada dia.

O bebê nasceu com uma malformação congênita em decorrência da síndrome da trissomia do cromossomo 13, também conhecida como síndrome de Patau, e segue no hospital desde julho de 2023. Em seus Stories no Instagram, Ingra celebrou a evolução clínica do herdeiro e a possibilidade de poder levá-lo para casa.

Para compartilhar a novidade, a esposa de Zé Vaqueiro publicou um novo registro do pequeno e escreveu: "Oi, gente, bom dia! Mudei o meu respirador. Já já eu vou pra minha casa em nome de Jesus".

E completou, em tom descontraído: "E eu vou comer cuscuz no café da manhã, quem crê diz amém". Na última segunda-feira, 12, a influenciadora já havia comentado que o filho estava melhor e encantou a web ao mostrar o bebê tomando banho em uma bacia.

"Pode parecer besteira o que eu vou falar, mas é tão lindo ver você tomando banho assim. Deus é bom o tempo todo. Eu te amo", declarou Ingra Soares. Recentemente, em participação ao Caldeirão com Mion, o artista também atualizou os fãs sobre o estado de saúde do herdeiro.

Fabiana Justus se emociona ao reencontrar o filho caçula

Internada para realizar um tratamento contra um câncer raro, a leucemia mieloide aguda, a empresária Fabiana Justus emocionou seus seguidores nesta terça-feira, 29. Em suas redes sociais, ela comoveu ao compartilhar como foi o reencontro depois de passar alguns dias distante de seu filho caçula, Luigi, que tem apenas cinco meses de vida.

Através de seu perfil oficial no Instagram, Fabiana, que é mãe de três crianças ao lado do empresário Bruno D'Ancona, contou como foi o tão aguardado encontro. Antes de celebrar o aniversário de cinco anos das filhas gêmeas, Chiara e Sienna, com uma pequena recepção no hospital, ela contou que pediu para passar um momento a sós com o bebê.

No vídeo compartilhado em sua conta na rede social, a filha de Roberto Justus aparece emocionada com o reencontro. Com uma máscara para evitar riscos, ela pegou o herdeiro no colo, abraçou e curtiu cada segundo ao lado do pequeno. Luigi observava tudo atentamente e com muita tranquilidade embalado nos braços da mãe. Confira!