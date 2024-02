Zé Vaqueiro revela motivo para o filho ainda estar na UTI

No Caldeirão com Mion, Zé Vaqueiro fala sobre a saúde do filho caçula, Arthur, que está internado no hospital desde o nascimento

O cantor Zé Vaqueiro atualizou os fãs sobre o estado de saúde do filho caçula, Arthur, fruto do casamento com Ingra Soares. O bebê está internado em um hospital desde que nasceu, em julho de 2023. Ele segue hospitalizado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) por ter nascido com malformação congênita em decorrência da síndrome da trissomia do cromossomo 13.

Neste sábado, 3, o papai coruja apareceu no programa Caldeirão com Mion, da Globo, e contou o motivo para o filho ainda estar internado. Ele contou que a médica do bebê decidiu que ele só terá alta quando estiver bem para ter uma boa convivência em casa.

"O Arthur continua estável na UTI. Tudo que a gente vem vivendo, a gente vem aprendendo muito, principalmente com ele. Mas a médica optou por só dar alta [para ele] quando ela tiver a plena certeza que ele vai para casa bem, que a gente consiga ter bons momentos com ele em casa, e a gente não passe por situações delicadas onde a gente não possa ajudar", disse ele.

Então, o artista ainda refletiu sobre a importância de seguir com a vida da família em prol dos outros filhos. Ele também é pai de Daniel, de 3 anos, e é padrasto de Nicole, de 13 anos. "Eu tenho o Arthur, o Daniel e a Nicole e você discernir da melhor forma que você é pai, que você é referência de força, que a vida não pode parar, você tem que se preocupar com todos porque a infância deles também está em jogo e eu sei que a infância influencia muito no desenvolvimento de uma grande pessoa para no futuro se tornar um adulto que vai correr atrás do sonho, que vai ter dedicação e não vai ter traumas", disse ele.

"Quero que isso que está passando na minha vida não pare a minha vida. Mas que a gente tenha sabedoria, muita fé em Deus para se dedicar e fazer da melhor forma possível. Eu sei o quanto está sendo especial o que a gente está passando, o quanto a gente tem aprendido e se apegado a Deus e ele tem nos ensinado da melhor forma. Tudo é no tempo dele e eu seria muito ingrato com ele se hoje eu olhasse para o céu e dissesse: 'por que comigo uma coisa assim?'. Agradeço a Deus todos os dias porque ele também foi muito generoso com a esposa que ele me deu porque eu sei o quanto ela tem sido uma referência de grande mulher, de força. Muita coisa a gente não posta, é no off, mas tem coisas que não tem por que postar e sei o quanto ela tem sido uma grande mulher, o quanto ela tem se dedicado à família, aos filhos, ao marido", finalizou.

Veja fotos da família de Zé Vaqueiro:

