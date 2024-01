Esposa de Zé Vaqueiro mostra novo registro do filho na UTI durante visita

Mulher do cantor Zé Vaqueiro, Ingra Soares compartilha nova imagem do filho caçula, Arthur, em visita ao pequeno no hospital

Esposa do cantor Zé Vaqueiro, Ingra Soares compartilhou com os seguidores um novo registro do filho caçula, Arthur, de cinco meses. O pequeno, diagnosticado com a síndrome de Patau, está internado na UTI desde o nascimento, em julho do ano passado.

Em seu perfil no Instagram, a mulher do artista mostrou o herdeiro durante uma visita ao hospital. Na imagem, é possível observar o bebê com fios no nariz e na boca para monitorar e auxiliar na respiração.

"Que Deus nos abençoe em mais um dia", escreveu Ingra Soares na legenda da foto. Recentemente, Zé Vaqueiro atualizou o estado de saúde de Arthur e celebrou a melhora do herdeiro.

"Boa noite, 'pexual'. A cada dia que passa, vejo o quanto Deus tem sido maravilhoso cuidando e abençoando meu amor", escreveu o cantor em uma imagem do pequeno com os olhos abertos. E completou: "Não vejo a hora dele vir para casa, mas tudo é no tempo de Deus", finalizou, bastante ansioso para a alta hospitalar do filho.

Vale lembrar que além de Arthur, Zé Vaqueiro e Ingra Soares também são pais de Daniel e Nicole. Assim, o casal divide a rotina em casa com os pequenos e as idas ao hospital para visitar o caçula.

Foto: Reprodução / Instagram

Esposa de Zé Vaqueiro fala sobre os 5 meses do filho no hospital

O cantor Zé Vaqueiro e sua esposa, Ingra Soares, foram até o hospital na noite de Natal para a celebração dos cinco meses de vida do filho caçula, Arthur, que está internado desde o nascimento. O menino veio ao mundo com uma malformação e precisou ficar hospitalizado para se recuperar. Assim, os pais foram visitá-lo no Natal, que também foi o dia do mesversário dele.

No Instagram, Ingra compartilhou um post com fotos deles e falou sobre a data especial em família. "Natal é tempo de vida, de nascimento e esperança. Hoje nosso guerreiro completa 5 meses de vida,é véspera de Natal e viver essa data tão especial dentro de um hospital nos traz emoções diversas que nos fazem refletir sobre o verdadeiro sentido da vida. Desejo a todas as famílias que possam celebrar o verdadeiro significado desta data, com muita esperança na maior força do mundo: o AMOR! Um Feliz e Abençoado Natal!", afirmou.