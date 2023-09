Esposa de Juliano Cazarré mostra foto da filha após cirurgia na madrugada

Filha caçula de Juliano Cazarré aparece dormindo na UTI após passar por procedimento cirúrgico na madrugada

Filha caçula de Juliano Cazarré e Leticia Cazarré, a pequena Maria Guilhermina, de 1 ano, passou por uma cirurgia na madrugada desta terça-feira, 12, em um hospital no Rio de Janeiro. Depois do procedimento, a mãe dela mostrou uma foto da herdeira dormindo tranquila na UTI enquanto se recupera.

Antes disso, Leticia contou o motivo do procedimento cirúrgico na filha. Ela disse que os médicos iriam aproveitar a anestesia na bebê para já fazer três procedimentos necessários. "A gente recebeu o resultado dos exames e ela está com duas bactérias bem resistentes. Então a gente vai precisar passar o acesso profundo no pescoço, que ela já fez várias vezes. Vai para o centro cirúrgico, vai anestesiar e fazer o acesso e vai entrar nos antibióticos que são os mais fortes que existem. Ela já fez [isso] outras vezes, mas desta vez, ela não está com nenhum sinal de sepse", disse ela.

E completou: "Vai aproveitar pra trocar a cânula, porque estava na dúvida se o cuff estava vazando ou não. Cuff é um balãozinho que fica na cânula pra não deixar saliva escorrer pro pulmão. Aí vai trocar a cânula e também o bottom da barriguinha. Vai aproveitar anestesia pra fazer essas três coisas."

Vale lembrar que Maria Guilhermina nasceu com uma condição congênita rara, chamada Anomalia de Ebstein, que consiste na malformação do coração de bebês.

Juliano Cazarré fala sobre a decisão de ter o sexto filho

O ator Juliano Cazarré participou do programa Encontro, da Globo, na semana passada, e falou sobre a novidade de que será pai pela sexta vez. Ele e a esposa, Leticia Cazarré, anunciaram nesta semana que ela está grávida do sexto filho do casal. Agora, ele defendeu a postura do casal de não evitar filhos.

Na atração global, ele contou sobre a decisão do casal de não usar métodos para evitar gestações. "A gente está feliz, não imaginava que viria tão rápido. Estamos felizes em ter sido agraciados com mais essa vida para cuidar. Eu já falei isso aqui algumas vezes, a gente não evita filho, é a nossa postura. A gente está aberto para que a vida possa acontecer. A vida quer viver. A gente sabia que poderia vir. Talvez quisesse que viesse mais para a frente, mas ficamos felizes com a noticia”, afirmou ele. Vale lembrar que o ator é católico e decidiu seguir os preceitos da religião que não permite o uso de métodos contraceptivos para evitar gestações.

Então, o ator ainda comentou sobre a reação dos outros filhos com a família aumentando. "A reação delas é a melhor, todo mundo feliz aqui em casa. Todo mundo muito empolgado. Os mais velhos, Vicente e Inácio, estão muito felizes, e torcendo para saber se é um menino ou menina. O Gaspar beija a barriga da mamãe e conversa com o bebê”, disse ele.