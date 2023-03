Esposa de Juliano Cazarré diz que a filha caçula, Maria Guilhermina, foi internada

Esposa de Juliano Cazarré, Leticia Cazarré fala sobre internação da filha caçula, Maria Guilhermina, para novo procedimento: 'Vai se livrar da sonda'

Nesta quarta-feira, 15, Leticia Cazarré, que é a esposa do ator Juliano Cazarré, contou que sua filha caçula, Maria Guilhermina, foi internada em um hospital no Rio de Janeiro. A menina passará por um procedimento médico para retirar uma sonda.

Nos stories do Instagram, ela registrou a saída da filha de casa – já que ela está sob cuidados médicos em domicílio – e a chegada ao hospital de ambulância.

“Mais uma aventura hoje, Maria Guilhermina internou para trocar a cânula da traqueostomia e ganhar finalmente um boton na barriguinha! Vai se livrar da sonda de gastrostomia”, disse ela na imagem.

Juliano Cazarré reúne os cinco filhos em nova foto

Em fevereiro deste ano, o ator Juliano Cazarré e a esposa, Leticia Cazarré, comemoraram o oitavo mêsversario da filha caçula, Maria Guilhermina. Para marcar a data, eles reuniram os cinco filhos em uma foto inédita na casa da família.

Os pais corujas apareceram sorridentes em uma foto com todos os filhos: Vicente, Inácio, Gaspar, Maria Madalena e Maria Guilhermina. A caçula da família está em casa há poucos dias após receber alta do hospital. Ela nasceu com um problema cardíaco e precisou passar por cirurgia logo após nascer. Hoje em dia, ela usa traqueostomia e segue com o acompanhamento médico em casa.

"8 meses da nossa iron girl Maria Guilhermina e 1ª foto oficial da família toda reunida. Obrigada, papai e mamãe do céu!", disse Leticia na legenda.