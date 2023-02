Juliano Cazarré surge em foto inédita com os cinco filhos e a esposa

Pai de cinco crianças, Juliano Cazarré posa com toda a família em data especial na vida da filha caçula, Maria Guilhermina

O ator Juliano Cazarré viveu um momento especial ao lado de sua família nesta semana. Ele e a esposa, Leticia Cazarré, comemoraram o oitavo mêsversario da filha caçula, Maria Guilhermina. Para marcar a data, eles reuniram os cinco filhos em uma foto inédita na casa da família.

Os pais corujas apareceram sorridentes em uma foto com todos os filhos: Vicente, Inácio, Gaspar, Maria Madalena e Maria Guilhermina. A caçula da família está em casa há poucos dias após receber alta do hospital. Ela nasceu com um problema cardíaco e precisou passar por cirurgia logo após nascer. Hoje em dia, ela usa traqueostomia e segue com o acompanhamento médico em casa.

"8 meses da nossa iron girl Maria Guilhermina e 1ª foto oficial da família toda reunida. Obrigada, papai e mamãe do céu!", disse Leticia na legenda.

Leticia Cazarré fala sobre estado de saúde da filha caçula

Leticia Cazarré falou sobre o estado de saúde de sua filha Maria Guilhermina, de 7 meses. A caçula, fruto do casamento com o Juliano Cazarré, nasceu com uma cardiopatia congênita rara.

Em razão de uma série de procedimentos cirúrgicos que precisou passar ainda nos primeiros meses de vida, ela se alimenta por sonda e está recebendo o tratamento em casa. Na semana de conscientização sobre alimentação alternativa, Letícia falou mais sobre o assunto.

"Essa é a semana de conscientização sobre alimentação alternativa, e nós não poderíamos deixar de falar que a Maria Guilhermina se alimenta por sonda porque ainda está reaprendendo a deglutir. As lesões neurológicas que resultaram de intercorrências e cirurgias prejudicaram várias funções básicas do seu desenvolvimento, como a respiração e a deglutição", começou dizendo.

"Graças a Deus e à medicina, a vidinha dela pode seguir adiante com a ajuda da traqueostomia e da gastrostomia. Com muita fono e fisioterapia, ela tem se recuperado e logo, logo, vai estar fazendo tudo isso sozinha, se Deus quiser! Mas por enquanto, nós damos graças e nos orgulhamos imensamente dessa bebezinha que lutou muito para chegar até aqui e que todos os dias nos ensina a amar mais a vida", completou.