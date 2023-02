Leticia Cazarré fala sobre o estado de saúde da filha caçula: "Lutou muito para chegar até aqui"

Leticia Cazarré também comentou sobre a semana de conscientização da alimentação alternativa

Leticia Cazarré (38) falou sobre o estado de saúde de sua filha Maria Guilhermina, de 7 meses. A caçula, fruto do casamento com o Juliano Cazarré (42), nasceu com uma cardiopatia congênita rara.

Em razão de uma série de procedimentos cirúrgicos que precisou passar ainda nos primeiros meses de vida, ela se alimenta por sonda e está recebendo o tratamento em casa.

Na semana de conscientização sobre alimentação alternativa, Letícia falou mais sobre o assunto.

"Essa é a semana de conscientização sobre alimentação alternativa, e nós não poderíamos deixar de falar que a Maria Guilhermina se alimenta por sonda porque ainda está reaprendendo a deglutir. As lesões neurológicas que resultaram de intercorrências e cirurgias prejudicaram várias funções básicas do seu desenvolvimento, como a respiração e a deglutição", começou dizendo.

"Graças a Deus e à medicina, a vidinha dela pode seguir adiante com a ajuda da traqueostomia e da gastrostomia. Com muita fono e fisioterapia, ela tem se recuperado e logo, logo, vai estar fazendo tudo isso sozinha, se Deus quiser! Mas por enquanto, nós damos graças e nos orgulhamos imensamente dessa bebezinha que lutou muito para chegar até aqui e que todos os dias nos ensina a amar mais a vida", completou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leticia Cazarré (@leticiacazarre)

Leticia Cazarré revela o que ouviu dos médicos sobre a filha: "Incompatível com a vida"

Leticia Cazarré contou que, há algum tempo, a filha caçula passou por uma fase difícil e um médico chegou a dizer que a situação era “incompatível com a vida”.

Sem dar detalhes do que aconteceu com a filha na época, ela contou uma reflexão que teve no dia em que teve a notícia sobre a saúde da filha.

"Escrevi essa reflexão numa nota de celular dia 25 de agosto do ano passado. Maria Guilhermina tinha passado pela pior intercorrência que poderia acontecer com ela, segundo os médicos: incompatível com a vida. Um deles (que hoje posso chamar de amigo e anjo da guarda), me disse na época: “Deus a segurou por um fio”. E era verdade mesmo. Mas essa minha reflexão, que vou transcrever aqui, serve também para todos os assuntos da vida. Serve, inclusive, para quem tem muito medo do que virá pela frente no futuro do país e do mundo", escreveu.