Esposa de Juliano Cazarré diz que a filha caçula ficará internada por alguns dias

Esposa de Juliano Cazarré, Leticia Cazarré atualiza os fãs sobre o estado de saúde da filha caçula, Maria Guilhermina, que voltou ao hospital para um procedimento nesta semana

Esposa do ator Juliano Cazarré, Leticia Cazarré atualizou os seguidores nas redes sociais sobre o estado de saúde da filha caçula, Maria Guilhermina, que foi internada em um hospital. A menina segue o tratamento em casa há algumas semanas, mas precisou retornar ao hospital para realizar um procedimento. Agora, a mamãe coruja contou que a herdeira precisará ficar internada por mais alguns dias.

Nas redes sociais, Leticia mostrou uma foto da filha dormindo no leito do hospital e agradeceu pelas orações para a Maria Guilhermina.

“Estável, fazendo exames, antibiótico e hidratação na veia e precisando ficar mais uns dias por aqui para se recuperar. Obrigada pelas orações, pessoal! Muita gente rezando o terço e pedindoa São José pela alta dela”, declarou.

Maria Guilhermina foi levada ao hospital na quarta-feira, 15, de ambulância. Ela realizou um procedimento para trocar a cânula da traqueostomia e também remover a sonda da gastrostomia.

Juliano Cazarré reúne os cinco filhos em nova foto

Em fevereiro deste ano, o ator Juliano Cazarré e a esposa, Leticia Cazarré, comemoraram o oitavo mêsversario da filha caçula, Maria Guilhermina. Para marcar a data, eles reuniram os cinco filhos em uma foto inédita na casa da família.

Os pais corujas apareceram sorridentes em uma foto com todos os filhos: Vicente, Inácio, Gaspar, Maria Madalena e Maria Guilhermina. A caçula da família está em casa há poucos dias após receber alta do hospital. Ela nasceu com um problema cardíaco e precisou passar por cirurgia logo após nascer. Hoje em dia, ela usa traqueostomia e segue com o acompanhamento médico em casa.

"8 meses da nossa iron girl Maria Guilhermina e 1ª foto oficial da família toda reunida. Obrigada, papai e mamãe do céu!", disse Leticia na legenda.