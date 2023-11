Enzo Celulari encanta ao mostrar o irmão tomando banho

Quem aguenta? Enzo Celulari encanta ao exibir Luca esbanjando seu charme na banheira

O filho mais velho de Claudia Raia, Enzo Celulari, encantou ao exibir o irmão caçula, Luca, de oito meses tomando banho. Nesta segunda-feira, 06, a jovem empresário fez o registro do bebê na banheira e explodiu o fofurômetro.

Curtindo seu banho, o pequeno apareceu com um brinquedo na mão e olhando para a câmera. Luca então esbanjou todo seu charme na aparição na rede social do irmão mais velho. "Banho com o irmão", escreveu Enzo.

Ainda nos últimos dias, Claudia Raia deixou os internautas babando ao exibir seu caçulinha sorrindo durante um passeio. Aproveitando o fim de semana ensolarado, a atriz levou o herdeiro mais novo para passear no carrinho.

Além dos meninos, o caçula, do casamento com Jarbas Homem de Mello, e Enzo Celulari, da relação vivida com Edson Celulari, a famosa é mãe de Sophia Raia, também do relacionamento com o global, que está no ar em Fuzuê.

Claudia Raia mostra detalhe do apartamento da filha

A atriz Claudia Raia está em Nova York, nos Estados Unidos, para visitar a sua filha do meio, Sophia, que mora na cidade para cursar a faculdade. Nas redes sociais, a estrela mostrou um detalhe do apartamento onde a filha mora e encantou seus seguidores.

Nos stories do Instagram, ela flagrou a herdeira cozinhando o jantar delas e mostrou como é a cozinha do apartamento. O ambiente conta com armários brancos e eletrodomésticos em aço inox.

Além disso, a atriz se divertiu ao mostrar que a filha aprendeu a cozinhar ao ir morar sozinha. "Ela cozinhando! É a dona de casa, Sophia! Olha que sofisticada! Ela está fazendo o jantar para a mamãe dela, tá gente?! Uma coisa séria, bonita de se ver! Uma menina que não sabia fazer nada, não fritava nem um ovo, está se esmerando, nunca é tarde para começar”, declarou ela.