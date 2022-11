Em clima de Copa do Mundo, Edson Celulari e Karin Roepke celebram o nono mês da filha

Edson Celulari e Karin Roepke celebraram o nono mês da filha, Chiara, com uma festa intimista

Chiara, filha de Edson Celulari (64) e Karin Roepke, completou nove meses de vida nesta quarta-feira, 23, e a família comemorou a data com uma festa intimista.

Nas redes sociais, a mamãe coruja mostrou os detalhes da comemoração, que teve como tema a Seleção Brasileira. Para o mesversário, a filha do casal surgiu usando um vestido amarelo e azul, como o uniforme do time, e uma tiara com laço e a bandeira do Brasil.

"Chiara completa hoje 9 meses em clima de Copa do Mundo! Quem concorda que com essa torcedora o Brasil leva a taça pra casa?", se derreteu ela ao mostrar o look da herdeira.

Em outra publicação, Karin surgiu ao lado de Edson e da enteada, Sophia Raia (19), celebrando a vida de Chiara. "Celebrando o 9º mês de vida da Chiara no melhor estilo brasileiro: cheio de alegria e futebol! Quem tá animado igual a Chiara?", escreveu a famosa, mostrando o local da festinha decorado com muitas bandeiras e balões.

Confira os detalhes do mesversário da filha de Edson Celulari e Karin Roepke:

