Em clima de Carnaval, Thássia Naves celebra os nove meses do filho, Joaquim

A influenciadora digital Thássia Naves mostrou para os seguidores das redes sociais os detalhes da festa de mesversário do filho

Thássia Naves encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar os detalhes da festa de mesversário do filho, Joaquim. O menino, fruto de seu casamento com Artur Attie, completou nove meses de vida nesta quinta-feira, 8, e ganhou um festão em clima de Carnaval.

O 'Bloco do Joca' foi decorado com muitas bexigas e guarda-chuvas coloridos, e teve muito confete e serpentina espalhado pelo local da festa. Além disso, o bolo e os doces foram personalizados de acordo com o tema. Para a comemoração, Joaquim também surgiu usando um macacão colorido, uma capa e máscara.

Ao compartilhar o vídeo no feed do Instagram, Thássia se derreteu pelo herdeiro. "Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Comemorando mais um mesversário do Joca com saúde e abundância e um sorriso no rosto! 9 meses de pura gostosura e alegria no Bloco do Joca!", escreveu a mamãe coruja na legenda.

Os internautas amaram a escolha do tema da festa. "Que maravilha, viva o Joaquim", disse um seguidor. "Cada mês que passa ele curte mais e mais", falou outro. "Que demais. Amei", falou uma fã. "Lindo demais. Viva o Joca", comentou mais uma.

Confira o vídeo:

Ver essa foto no Instagram

Look poderoso

A empresária influenciadora digital Thássia Naves arrancou elogios dos seguidores das redes sociais ao mostrar os detalhes do look que escolheu para prestigiar a união de um casal de amigos.

Em seu perfil no Instagram, ela postou uma sequência de fotos exibindo a produção impecável para o evento, e chamou a atenção ao ostentar o corpo sarado e suas curvas impecáveis ao apostar em um vestido longo verde, com abertura na cintura e na perna, além de pedrarias que deixaram a peça ainda mais estilosa. "Hoje é dia de festa! Pronta para celebrar a união de um casal amado! Que tal o look?!", escreveu ela. Confira!