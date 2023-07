Thássia Naves exibe curvas impecáveis ao usar look arrasador: "Musa"

A influenciadora digital Thássia Naves ganhou elogios dos seguidores ao exibir o look elegante

A empresária influenciadora digital Thássia Navesarrancou elogios dos seguidores das redes sociais nesta sexta-feira, 7, ao mostrar os detalhes do look que escolheu para prestigiar a união de um casa de amigos.

Em seu perfil no Instagram, ela postou uma sequência de fotos exibindo a produção impecável para o evento, e chamou a atenção ao ostentar o corpo sarado e suas curvas impecáveis ao apostar em um vestido longo verde, com abertura na cintura e na perna, além de pedrarias que deixaram a peça ainda mais estilosa.

Thássia completou o visual com um tamanco de salto alto da mesma cor do vestido, joias e uma maquiagem marcante. Ela também deixou os fios presos com um coque. "Hoje é dia de festa! Pronta para celebrar a união de um casal amado! Que tal o look?!", quis saber a influencer.

A beleza da famosa, que deu à luz ao primeiro filho há quase dois meses, chamou a atenção dos internautas, que encheram a postagem de elogios. "Maravilhosa", disse uma seguidora. "Tá linda", escreveu outra. "A mulher que acabou de parir, senhor. Musa!", observou uma fã. "Sempre elegante", falou mais uma.

Confira o look de Thássia:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thássia Naves (@thassianaves)

Vídeo encantador do filho

Na manhã da última quarta-feira, 5, Thássia Naves explodiu o fofurômetro das redes sociais ao compartilhar um vídeo encantador do filho, Joaquim, que completará dois meses no próximo dia 8.

A empresária, casada com Artur Attie, publicou em seu perfil oficial no Instagram um vídeo em que o herdeiro aparece deitado no berço, usando um macacão vermelho com um urso estampado, e dando um discreto sorrisinho. "Como é grande o meu amor por você. Impossível não abrir um sorriso com esse vídeo é começar o dia bem né?! Bom dia amorecos", se derreteu a mamãe coruja.