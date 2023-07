Thássia Naves se derrete com vídeo do filho: "Como é grande meu amor"

A influenciadora digital Thássia Naves encantou os seguidores ao postar um vídeo fofo do filho, Joaquim

Na manhã desta quarta-feira, 5, a influenciadora digital Thássia Navesexplodiu o fofurômetro das redes sociais ao compartilhar um vídeo encantador do filho, Joaquim, que completará dois meses no próximo dia 8.

A empresária, casada com Artur Attie, publicou em seu perfil oficial no Instagram um vídeo em que o herdeiro aparece deitado no berço, usando um macacão vermelho com um urso estampado, e dando um discreto sorrisinho.

A mamãe coruja colocou de fundo a música 'Como É Grande o Meu Amor', e se declarou para o menino. "Como é grande o meu amor por você. Impossível não abrir um sorriso com esse vídeo é começar o dia bem né?! Bom dia amorecos", se derreteu a mamãe coruja.

Os fãs ficaram encantados com a gravação. "O olhar de admiração e amor dele pela mamãe", disse uma seguidora. "Que fofura", escreveu outra. "Ele é muito simpático e sorridente", falou uma fã. "Ele é muito perfeitinho... que bebê mais carismático", comentou mais uma.

Joaquim, vale lembrar, completou 1 mês de vida no dia 8 de junho. Na ocasião, Thássia compartilhou cliques inéditos do herdeiro, que é bastante cabeludinho, comemorou a data especial. "1 mês do meu amorzinho, meu cabeludinho, meu raio de Sol! Te amo filho, cada dia mais!", disse ela.

Confira o vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thássia Naves (@thassianaves)

Thássia rebate críticas por look

Após se tornar mãe de Joaquim, seu primeiro filho, a influenciadora de moda Thassia Naves publicou uma foto usando calças jeans justas e deu o que falar nas redes sociais. Respondendo uma caixinha de perguntas sobre o filho, ela parou para rebater uma sobre romantização da maternidade. "Nessa nova onda de não romantizar maternidade, não é legal você postar foto de jeans", disse uma seguidora.

A blogueira de moda, então, foi sincerona e falou na lata o que pensa: "Agora porque é moda não romantizar a maternidade, eu tenho que fingir ser algo que não sou? Lembrando que eu não romantizo nada, jogo a real com vocês. Mas assim, fazer algo pelo hype, não faço mesmo. Eu amo falar e ser mãe de forma leve mesmo com todos os perrengues e dificuldades. Se eu não fico de pijama o dia inteiro, não reclamo o tempo todo das dificuldades, não vou fingir isso para ganhar rodinha nas redes sociais. Sou muito positiva", respondeu.