Eliezer mostra seu lado 'papai babão' com acessório personalizado

Eliezer exibe um curioso acessório personalizado em sua coleção e mostra uma linda homenagem para sua filha, Lua Di Felice; veja detalhes do item!

O ex-BBB Eliezer mostrou que é muito apaixonado por sua filha, Lua Di Felice, fruto de seu relacionamento com Viih Tube, com um item curioso. Nesta segunda-feira, 18, o influenciador digital exibiu aos seus seguidores um acessório personalizado em homenagem à bebê de 8 meses.

Após se acalmar de uma briga com o também ex-BBB Rodrigo Mussi, o famoso encantou seus seguidores ao mostrar uma carteira personalizada com uma imagem dele com sua filha. O item marrom de couro mostra Eli segurando Lua no colo de um lado. Já no outro estava escrito: "Papai da Lua".

Em seu stories do Instagram, o paizão riu da situação e brincou com os internautas. "Ontem: 'Deus me livre ser pai. Hoje: Minha carteira kkkk", disse Eliezer ao mostrar os detalhes do acessório personalizado.

Confira as fotos do item:

Foto: Reprodução / Instagram

Foto: Reprodução / Instagram

Entenda a briga entre Eliezer e Rodrigo Mussi

Na noite do último domingo, 18, o ex-BBB Eliezer detonou seu colega de reality show, Rodrigo Mussi, nas redes sociais. Isso porque o influenciador digital insinuou que a mulher de seu ex-amigo, Viih Tube, deveria devolver o dinheiro que ganhou fazendo publicidade de joguinhos de azar.

Revoltado com a indireta, Eli relembrou o passado recente, quando ela ajudou o rapaz após o acidente grave que ele sofreu no início do ano. Na época, foi Viih Tube quem ficou ao seu lado do hospital e chegou a custear parte das despesas.

"Interesseiro", disparou o marido da loira. "Rodrigo Mussi está querendo saber se devolve o dinheiro que já ganhou. Mas por que você não fala de você Rodrigo? Por que você não fala? Você devolveu o dinheiro que você ganhou? Porque até pouco tempo atrás seus Stories eram classificados de joguinho, todo dia, toda semana era um diferente, não era uma marca só, não, eram vários, todo dia um diferente", questionou Eliezer.

Ele seguiu fazendo questionamentos sobre a época. "Você por acaso você agradeceu, falou um obrigado por todo o tempo dinheiro gasto da minha mulher com você para te ajudar?", disse ele. Revoltado, ele chegou a esbravejar palavrões e atacar o ex-amigo.

"Ou você somente descartou a minha mulher quando não mais servia para você? Por que você não aproveita e fala pra todo mundo o interesseiro que você é? O interesseiro que você foi com ela, comigo, muita gente. Quer mais? Eu falo mais. Você fica aí com discurso muito bonito de 'abençoar para ser abençoado', né? Mal as pessoas sabem que a única benção que te interessa, que te convém, é a bênção que só você lucra, só quer saber de dinheiro, só quer saber do 'que eu posso tirar. O que que essa pessoa pode me agregar'", acusou o ex-BBB.