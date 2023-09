Eliezer encanta ao mostrar a primeira vez da filha na piscina: “Obrigada a nada”

Filha de Viih Tube e Eliezer, a pequena Lua deu um show de fofura ao se refrescar em seu primeiro banho de piscina

A influenciadora digital e ex-participante do reality show da Globo, o Big Brother Brasil, Viih Tube encantou seus seguidores nas redes sociais nesta sexta-feira, 22. A esposa do também influenciador e ex-BBB Eliezer mostrou a sua herdeira dando um show de fofura ao se refrescar em seu primeiro banho de piscina.

Através de seu perfil oficial no Instagram, Viih dividiu alguns cliques para mostrar a pequena toda produzida para sua primeira experiência. A influenciadora vestiu a primogênita com um maiô fofíssimo cor-de-rosa com estampa floral, além de incluir acessórios, como um óculos escuro e um penteado no cabelinho.

“Sou obrigada a nada. Dá licença que eu fui liberada para tomar meu primeiro banho de piscina”, Viih se derreteu e escreveu como se fosse a pequena falando. A influenciadora ainda fez questão de marcar a temperatura e mostrou que a herdeira iria se refrescar em meio ao calorão de 30°C na piscina de seu apartamento em São Paulo.

Filha de Viih Tube e Eliezer deu um show de fofura em seu primeiro banho de piscina - Reprodução/Instagram

Na sequência, a ex-sister usou o perfil da filha nas redes sociais para dividir detalhes do tão aguardado banho. O papai babão, Eliezer, foi quem entrou na piscina com a herdeira no colo, de roupa e tudo. Mas parece que a experiência não agradou tanto a pequena, que surgiu com o semblante sério nos registros.

Mesmo assim, Lua deu um show de fofura e encantou os seguidores, que deixaram muitos elogios nos comentários: “Não aguento tanta fofura”, disse um admirador. “Que vontade de morder”, disparou mais um. “Sextando, hein? Linda demais”, brincou mais um. “O cabelinho preso para não molhar”, outra se derreteu pelo detalhe.

Vale lembrar que a pequena Lua tem apenas cinco meses! Inclusive, no início do mês, o casal de influenciadores comemorou o quinto mês de Lua em grande estilo. Eles realizaram mais um mesversário temático com detalhes impressionantes. Todos fantasiados, eles celebraram a vida da pequena.

Eliezer mostra detalhes de nova mansão:

Embora Lua tenha tomado o seu primeiro banho na piscina do apartamento dos papais, a pequena já é herdeira de uma mansão, que conta com sua própria piscina! Isso porque Viih Tube e Eliezer compraram uma residência luxuosa e estão reformando o imóvel para deixá-lo a cara da família!

Na última quinta-feira, 21, inclusive, o influenciador usou as redes sociais para dividir detalhes da área externa da casa nova. O local é bastante arborizado, com árvores frutíferas, hortas e animais como esquilinhos. O casal quer dar uma cara de "prainha" para o espaço, adicionando pedras e até areia.