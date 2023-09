Antes da reforma, Eliezer mostra detalhes do quintal de nova mansão

A mansão de Eliezer e Viih Tube localizada na Granja Viana, em Cotia, região metropolitana de São Paulo

Eliezer, de 33 anos, mostrou nesta quinta-feira, 21, detalhes do quintal de sua mansão nova, onde vai morar com sua esposa, Viih Tube, de 23 anos, e a filha Lua Di Felice, de 5 meses. A área externa do local é bastante arborizada, com árvores frutíferas, hortas e animais como esquilinhos.

"Estamos na obra aqui de casa e olha lá que lindinho [o esquilinho]. Aí filha, é sua casa. Daqui a pouco vai ter um monte de bichinhos pra brincar, vou encher isso aqui de pintinhos, galinhas e galo". No jardim, Eli mostrou detalhes das árvores e da horta.

Viih e Eliezer já contaram que pensam em transformar totalmente a área da piscina da casa. Os pombinhos querem dar uma cara de "prainha" para o espaço, adicionando pedras e até areia.

O influenciador já havia contado que a propriedade passaria por reforma antes de eles se mudarem para lá. A mansão conta com cerca de seis banheiros, quatro suítes, sauna, academia, sala de cinema e TV e área gourmet, entre outros atrativos. Em um vídeo compartilhado em seu canal do Youtube, a ex-BBB revelou que a casa fica em um local bem tranquilo e isolado: "É no final da rua, então, não temos vizinhos, o que é muito legal".

Localizado em um condomínio de alto padrão na região da Granja Viana, na Grande São Paulo, a casa conta com 2.471 metros quadrados, o imóvel, custou R$ 8,5 milhões. E fica no meio do verde das árvores e do imenso jardim.

"A casa é onde vamos ver nossa filha se sujar de terra, brincar na grama, aprender a andar, plantar na hortinha, aprender a nadar, crescer com a natureza e criar suas memórias de infância, o lugar onde vamos construir nossa família e deixar tudo com o nosso jeitinho. Estamos ansiosos para nos mudar, mas ainda vem uma etapa de reforma", afirmou.

Atualmente, os dois moram com a filha, na cobertura que a youtuber comprou quando ainda não conhecia Eliezer, no bairro do Morumbi, na zona sul da capital paulista.