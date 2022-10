De vestido coladíssimo, Claudia Raia ostenta barrigão ao lado do marido: ''Noite de amor''

Atriz Claudia Raia mostrou seu barrigão com estilo ao lado de Jarbas e encantou os internautas

A mamãe está on! A atriz Claudia Raia (55) aproveitou este sábado, 08, para sair com o marido, Jarbas Homem de Mello (53), e chamou a atenção ao mostrar sua barriguinha bem redonda no look escolhido para a saída especial.

Em um elevador, a famosa apareceu na selfie com o esposo e impressionou mais uma vez ao exibir seu abdômen maior com o bebê mais crescido.

Grávida de seu terceiro filho, o primeiro com Jarbas, Claudia Raia surgiu deslumbrante usando um vestido estampado bem colado ao corpo.

Fazendo carão, a atriz deu um show de beleza e falou sobre o momento romântico com o amado. "Noite de amor com meu amor", disse a musa.

Ainda nos últimos dias, Claudia Raia chocou ao mostrar o tamanho de sua barriga. Na academia, ela surgiu com um look de ginástica bem colado e impressionou com a evolução do tamanho desde o anúncio da gravidez.

Nos últimos dias, Claudia Raia deu um show de beleza ao aparecer usando um vestido com fenda em um evento. No mesmo dia, a atriz deu entrevista ao Fantástico para falar sobre sua gravidez e até comentou possíveis nomes de seu bebê.

Com uma rotina intensa, a mamãe de terceira viagem comentou como está sendo estar grávida com vários projetos em execução simultaneamente. Em sua rede social, ela gravou stories para falar sobre o assunto e deixou claro que para ela a gravidez não é encarada como uma doença.

