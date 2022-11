De biquíni, Petra Mattar exibe o barrigão no quinto mês de gestação

Petra Mattar entrou no quinto mês de gestação de seu primeiro filho, e exibiu o barrigão ao curtir o dia na praia

CARAS Digital Publicado em 16/11/2022, às 19h13

Petra Mattar (28) entrou no quinto mês de gestação nesta quarta-feira, 16. A influenciadora digital está à espera de seu primeiro bebê, que será um menino.

Em seu perfil no Instagram, a filha do ator Mauricio Mattar (58) surgiu usando um biquíni com estampa de flores enquanto aproveitava o dia ensolarado na praia e encantou os seguidores ao exibir o barrigão de grávida.

"Entramos no 5° mês", contou a mamãe de primeira viagem na legenda da publicação.

Os internautas se derreteram pelo clique do barrigão. "Tá linda", disse uma seguidora. "Maravilhosa, carregando o melhor presente, um filho", escreveu outra. "Você está tão linda. Que Deus abençoe sua gestação", desejou uma fã.

Petra, vale lembrar, descobriu o sexo do bebê no começo deste mês. Na ocasião, ela compartilhou um vídeo em que aparece na praia segurando um bastão de fumaça, que aos poucos soltar uma fumaça azul, anunciando que ela será mãe de um menino.

Ao dividir a novidade com os seguidores, a influencer aproveitou para se declarara para o bebê e também revelar o nome dele. "Meu menino, te amei desde o momento que soube que você existia, mesmo muito assustada você foi capaz de despertar o melhor que existe em mim [...]", disse ela em um trecho da declaração, revelando que a criança se chamará Makai.

Confira a foto de Petra Mattar exibindo o barrigão de grávida:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por PETRA (@petra)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!