Petra Mattar descobre sexo do primeiro filho e revela nome do bebê

05/11/2022

Petra Mattar (28) está à espera de seu primeiro filho, e nesta sexta-feira, 4, ela revelou o sexo do bebê. Em seu perfil no Instagram, a filha do ator Mauricio Mattar (58) e Fabiana Sá compartilhou um vídeo do momento em que soube se será mãe de um menino ou uma menina.

Na gravação, a jovem aparece na praia segurando um bastão de fumaça, que aos poucos começa a sair uma cor azul, anunciando que ela terá um menino. Ao publicar o registro, a mamãe de primeira viagem aproveitou para se declarar para o herdeiro.

"Meu menino, te amei desde o momento que soube que você existia, mesmo muito assustada você foi capaz de despertar o melhor que existe em mim. Você que fez de mim sua morada e me fez de ti, meu ser inteiro. Você veio pra ressignificar tudo que eu pensava saber sobre amar, ser e existir", afirmou Petra no começo do texto.

A filha de Mattar seguiu a declaração. "Hoje eu não sou mais eu, eu sou você e sou sua mãe. Eu tô muito ansiosa pra te conhecer, mas fique aí o tempo que precisar porque estarei te esperando. Estamos todos ansiosos pra te conhecer! Eu te amo nessa e em todas as outras vidas que eu existir! Espero te reencontrar sempre em todas elas."

Ainda no vídeo, Petra revelou o nome do bebê: Makai. "Seu nome? Assistam o vídeo até o final e descubram...", completou ela.

