Filha de Mauricio Mattar, Petra Mattar revela que está grávida

Petra Mattar, filha de Mauricio Mattar e Fernanda Sá, mostra a barriguinha ao anunciar que terá o seu primeiro filho

CARAS Digital Publicado em 29/10/2022, às 18h35

A jovem Petra Mattar, de 28 anos, está grávida! Ela é filha do ator Mauricio Mattar com Fabiana Sá. A notícia foi dada por ela nas redes sociais neste sábado, 29, por meio de um post com imagens do exame de ultrassom e também fotos de sua barriguinha em crescimento.

Petra celebrou a novidade em sua vida ao se declarar para o bebê. "O melhor acontecimento da minha existência é você! Você, que de algum lugar, sempre me olhou e sabia que estaríamos juntos, predestinados. Você vem do fundo do meu coração, do mais profundo canto em meu interior. Você é tudo de mais lindo que existe em mim e o melhor que posso ser", disse ela.

Logo depois, ela contou que decidiu revelar a gestação publicamente por causa do tamanho de sua barriga de grávida. "Eu ia esperar pra contar essa novidade em alguns meses, mas a barriga já não tá dando pra esconder e mamãe é ansiosa, quer poder ser livre pra te postar quantas vezes quiser!", afirmou.

Por fim, ela agradeceu pela oportunidade de ser mãe. "Obrigada meu Deus, por me permitir ser Mãe nessa vida, porque foi isso que eu nasci pra ser! E que Ele me permita ser uma Mãe tão incrível quanto a minha, @fabianasah. Vem amor da minha vida! O mundo te espera ansioso, você já é um serzinho muito amado!", finalizou.

Confira o post de Petra Mattar com o anúncio da gravidez: