Como cresceu! Filha de Cintia Dicker surge enorme em passeio com a mãe

Modelo Cintia Dicker deixou seus seguidores encantados ao registrar Aurora, de apenas seis meses, usando tênis durante passeio

Nesta quarta-feira, 21, Cintia Dicker encantou os seguidores ao compartilhar nas redes sociais alguns cliques com a filha Aurora (6 meses), fruto de seu relacionamento com o surfista Pedro Scooby, enquanto realizava sua rotina de exercícios matinal.

Deitada no carrinho de bebê, a pequena aparece com look todo fashionista, com direito a sapatinhos nos pés. Nas fotos, Cintia aparece paparicando a herdeira enquanto aproveita a manhã ensolarada para se exercitar em meio a um cenário arborizado. "Bom dia quarta-feira! Eu, ela e nossas voltas pela floresta", escreveu a modelo na legenda da postagem.

Com corações nos olhos, os seguidores da famosa não pouparam elogios para as fotos fofíssimas. "Ah não tenho maturidade para essa princesa de tênis", disse um. "Mãe, um ser único", falou outro. "Duas lindas! Mas não estou conseguindo lidar com o pezinho da bebê com esse tênis, para genteeee", notou mais um.

Cintia e Pedro estão juntos desde 2019. Apaixonados, eles engataram o romance e logo tiveram a primeira filha, a pequena Aurora, que nasceu em dezembro do ano passado. Antes, Pedro teve Dom, de 11 anos, e os gêmeos Bem e Liz, de 7, com a ex-mulher, Luana Piovani.

Ainda no início desta semana, Cintia surgiu toda produzida ao posar para uma série de fotografias profissionais. Feliz da vida, ela contou para seus fãs que retornou às passarelas. “Hoje teve desfile da minha amiga maravilhosa! ”, declarou ela.

Cintia Dicker encanta ao mostrar Aurora comendo frutinha pela primeira vez

Há pouco tempo, Cintia Dicker encantou seus seguidores ao mostrar que iniciou a introdução alimentar da pequena Aurora, que provou uma frutinha pela primeira vez na vida. Pelo stories do Instagram, Cintia compartilhou detalhes da conquista.

No vídeo, Aurora até tenta desviar da primeira colherada de comida, a pequena fez careta, mostrou que não curtiu muito e cuspiu a frutinha, uma reação bastante comum dos bebês no início da introdução alimentar.

Depois, Aurora tentou comer a fruta novamente, recebendo outra colheada dos familiares. Durante a filmagem, Cintia dá risada e se derrete ao fundo: “Primeira introdução alimentar: pera. Não sabemos se gostou”, ela brincou na legenda do clique fofo.