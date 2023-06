Cintia Dicker retorna às passarelas pela primeira vez após dar á luz: "Deusa"

Seis meses após dar à luz, Cintia Dicker surge toda produzida em seu retorno às passarelas; veja

A modelo Cintia Dicker não consegue ficar muito tempo longe das passarelas! E apenas seis meses após dar à luz a Aurora, fruto de seu casamento com o surfista Pedro Scooby, a mamãe de primeira viagem já retomou a agenda profissional.

No último domingo, 18, a ruiva surgiu toda produzida ao posar para uma série de fotografias profissionais. Feliz da vida, ela contou para seus fãs a novidade tão aguardada. “Hoje teve desfile da minha amiga maravilhosa! Comemorando 16 anos. PARABÉNS Lê! ”, declarou ela ao compartilhar os cliques nas redes sociais.

Os seguidores da modelo encheram a publicação de curtidas e elogios. "Luz na passarela que lá vem elaaa... Lindíssima!!!!!! ", disse uma seguidora. "A mulher mais linda fina e elegante do mundo", afirmou outra. "Maravilhosa", falou uma fã. "Avisa que é ela! Que maravilhosa! Entregou tudoooo!", comentou mais uma. "Guria tú é um absurdo!", disparou uma admiradora.

Há poucos dias, Cintia Dicker encantou os seguidores ao compartilhar um registro fofíssimo da filha: Aurora surgiu toda espreguiçada no colo da mamãe. Na imagem, a pequena aparece usando um look barbiecore, com direito a lacinho nos cabelos. "Eu e meu pacotinho", legendou a influenciadora.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE CINTIA DICKER:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por cintiadicker (@cintiadicker)

Cintia Dicker passa por tratamento para ficar com bumbum ‘na nuca’

Recentemente, Cintia Dicker surgiu só de biquíni nos stories e revelou que está fazendo um tratamento para manter o glúteo empinado. Com um boomerang, Cintia posou de bruços usando somente a roupa de banho inferior com um modelo fio dental na cor laranja, o mesmo tom de seus cabelos.

No registro, a modelo exibiu o bumbum empinado enquanto recebia o tratamento com um massageador de madeira pela profissional Lilian Miranda, que foi marcada na publicação. Com um emoji de pêssego, Cintia brincou sobre o objetivo: “Bumbum na nuca”.