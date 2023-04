Cintia Dicker passa por tratamento para ficar com bumbum ‘na nuca’

Esposa de Pedro Scooby, a modelo Cintia Dicker exibe detalhes de tratamento para deixar o bumbum empinado

Cintia Dicker (36) revelou um de seus segredos para manter o corpão em dia! A modelo, que deu à luz a pequena Aurora há cerca de 3 meses, fruto do relacionamento com o surfista e ex-BBB Pedro Scooby (34), surgiu só de biquíni nos stories nesta segunda-feira, 3, e revelou que está fazendo um tratamento para manter o glúteo empinado.

Com um boomerang, Cintia posou de bruços usando somente a roupa de banho inferior com um modelo fio dental na cor laranja, o mesmo tom de seus cabelos. No registro, a modelo exibiu o bumbum empinado enquanto recebia o tratamento com um massageador de madeira pela profissional Lilian Miranda, que foi marcada na publicação.

Com um emoji de pêssego, Cintia brincou sobre o objetivo: “Bumbum na nuca”. Durante a gestação de sua primogênita, a modelo chegou a revelar que ganhou 25kg, e desde o nascimento da pequena, em dezembro do ano passado, ela compartilha detalhes sobre o processo de mudança de seu corpo com os seguidores.

Cintia Dicker faz tratamento para empinar bumbum - Reprodução/Instagram

Cintia Dicker abre álbum de fotos da filha com Pedro Scooby e web compara

Mamãe de primeira viagem, Cintia Dicker se derreteu ao dividir com seus seguidores registros da filha no mês de março! Em sua conta no Instagram, a ruiva abriu um álbum de fotos da pequena Aurora, de apenas três meses, fruto do relacionamento com Pedro Scooby, e encantou os seguidores.

Nos comentários da publicação, os seguidores da modelo ficaram impressionados e destacaram a semelhança da bebê, tanto com o pai, quanto a mãe: "Chocada porque é a cara do pai com os olhos da mãe", destacou uma seguidora. "A cara do pai, porém, a cor do cabelo e dos olhos puxou a mamãe rsrs um pouquinho dos dois pra ninguém ter cíumes”, disse mais uma.