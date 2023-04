Cintia Dicker abre álbum de fotos da filha com Pedro Scooby e web compara: ''A cara do pai''

Modelo Cintia Dicker posta registros fofíssimos da pequena Aurora e fãs apontam semelhança da bebê com a mãe e o pai, Pedro Scooby

A mamãe de primeira viagem Cintia Dicker (36) encheu seu feed de amor ao dividir com seus seguidores registros da filha no mês de março!

Em sua conta oficial no Instagram, a modelo abriu um álbum de fotos da pequena Aurora, de apenas três meses, fruto do relacionamento com o surfista e ex-BBB Pedro Scooby (34). Nas imagens, a influenciadora digital mostrou diferentes momentos da garotinha com a família e exibiu o rostinho dela, encantando a web.

"Março/ 23", legendou a publicação. Nos comentários do post, os fãs ficaram impressionados e destacaram semelhança da bebê com o pai e com a mãe.

"Muito amor", declarou Scooby nos comentários. "Lindeza demais", disse Mari Saad. "Chocada porque é a cara do pai com os olhos da mãe", destacou uma seguidora. "Ahhh, fofuraaa!! A cara do papai", reparou outra. "A cara do pai, porém, a cor do cabelo e dos olhos puxou a mamãe rsrs um pouquinho dos dois pra ninguém ter ciúmes", brincou uma terceira. "Que bebê mais lindaaaa. Aurora desde cedo uma guerreira e fruto de um amor puro", se derreteu mais uma.

Confira as fotos de Aurora, filha de Cintia Dicker e Pedro Scooby:

Cintia Dicker baba ao ver Dom ninando a filha

Recentemente, a modelo Cintia Dicker agitou as redes sociais ao compartilhar um raro clique de seu enteado, Dom, de 11 anos, brincando em um momento encantador com a filha Aurora, de 3 meses de vida.

No boomerang publicado em suas redes sociais, Cintia se derrete pela herdeira que está na cadeirinha de bebê, enquanto o garotinho surge todo carinhoso ninando a irmã caçula. "Aff", escreveu Cintia com um emoji de coração, se referindo ao momento de fofura protagonizado pelas crianças.

