Mãe coruja! Cintia Dicker se derrete ao ver Dom ninando a filha: “Aff!”

A mulher de Pedro Scooby, Cintia Dicker mostrou os pequenos Dom e Aurora juntos e se derreteu pelos herdeiros

Na tarde desta quinta-feira, 30, a modelo Cintia Dicker (36) agitou as redes sociais ao compartilhar um raro clique de seu enteado, Dom, de 11 anos, brincando em um momento encantador com a filha Aurora, de 3 meses de vida, fruto de seu casamento com Pedro Scooby (34).

No boomerang publicado em suas redes sociais, Cintia se derrete pela herdeira que está na cadeirinha de bebê, enquanto o garotinho surge todo carinhoso ninando a irmã caçula.

"Aff", escreveu Cintia com um emoji de coração, se referindo ao momento de fofura protagonizado pelas crianças.

Na imagem, também é possível ver Scooby deitado no tapete da sala da casa da família. Vale lembrar que Dom é filho do surfista com Luana Piovani, além do casal de gêmeos Bem e Liz, de 7 anos.

VEJA O STORY DE CINTIA DICKER:

Foto: Reprodução/Instagram

Cintia Dicker eleva temperatura das redes sociais ao posar apenas de biquíni

Ainda na última quarta-feira, 29, Cintia Dicker deixou seus seguidores desorientados ao publicar em seu Instagram um clique pra lá de ousado, onde aparece apenas de biquíni.

Na foto sensual, a esposa de Pedro Scooby posou com a peça sem alças e que deixava sua boa forma em evidência em uma casa de praia cercada por árvores. Para o dia quente, Cintia elegeu um biquíni vermelho ousado que deixou em destaque as marquinhas da peça no bumbum e nas costas.