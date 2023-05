Clone? Cintia Dicker surge agarradinha com Aurora e semelhança chama atenção

Modelo Cintia Dicker encanta ao mostrar momento fofo com a primogênita, Aurora, fruto do relacionamento com Pedro Scooby

A modelo Cintia Dicker (36) derreteu seus mais de 1 milhão de seguidores no Instagram ao mostrar um momento fofo com a filha de 4 meses, Aurora, fruto do relacionamento com o surfista Pedro Scooby (32). Na manhã desta sexta-feira, 19, a mamãe coruja exibiu a pequena se divertindo com uma brincadeira, mas semelhança entre as duas acabou roubando a cena.

O registro foi compartilhado nos stories da ruiva, que apareceu ainda de pijama e abriu o coração sobre a maternidade ao responder uma caixinha de perguntas: “Tinha muitas perguntas sobre o que eu mais amava em ser mãe, entre muitas coisas que eu amo, tem uma coisa favorita, que é de manhã”, ela abriu o jogo.

"Poderia estar dormindo mais, porque agora a Aurora está dormindo mais, mas eu acordo automaticamente às 6:30h e fico esperando qualquer barulhinho dela pra ir correndo”, Cintia confessou e continou: “A nossa nenê de manhã, ela acorda rindo, feliz, pronta pra vida... ver aquele sorriso e aquele olhar de manhã, não dá!”, a mamãe se derreteu com a fofura ao mostrar Aurora.

Cintia Dicker surge agarradinha com Aurora e semelhança chama atenção - Reprodução/Instagram

Cintia Dicker se diverte com Aurora e semelhança impressiona - Reprodução/Instagram

Mas com a pequena no colo, as semelhanças entre as duas ficaram ainda mais evidentes. Recentemente, a ruiva também compartilhou um clique ao lado da filha para celebrar o dia das mães e nos comentários, os fãs elogiaram: “A sua cara”, “Ela é sua cópia”, "Mini Cintia", apontaram nos comentários.

Cintia Dicker muda o visual e deixa Pedro Scooby babando:

Durante esta semana, a modelo Cintia Dicker usou suas redes sociais para mostrar que decidiu cortar seu cabelo! O resultado foi um visual ainda mais despojado, que foi muito bem recebido pelos internautas, principalmente pelo marido da ruiva, o surfista Pedro Scooby, que deixou um elogio nos comentários da publicação. Confira o resultado!