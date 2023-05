Cintia Dicker revela visual novo e deixa Pedro Scooby babando: ‘Novo cabelo’

Modelo Cintia Dicker compartilha novo visual despojado e arranca elogios de seguidores

Na noite desta quarta-feira, 17, a modelo Cintia Dicker (36) usou suas redes sociais para mostrar que decidiu cortar seu cabelo! O resultado, um visual mais despojado foi muito bem recebido pelos internautas, principalmente pelo marido da ruiva, o surfista Pedro Scooby.

“Novo cabelo por Fil Freitas”, escreveu a modelo, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram, mencionando o hair stylist Fil Freitas, responsável pelo novo visual despojado de Cintia, que ficou ainda mais linda.

Os comentários foram inundados de elogios para a beleza da modelo. “Caraca, tu conseguiu arrumar alguém que te deixou ainda mais gata!! Mesmo você sendo gata de qualquer jeito!”, exaltou o papai de Aurora. “Linda!!!”, exclamou a atriz e apresentadora Giovanna Ewbank. “Sem condições para você, Cintia Dicker! Musa maravilhosa, musa de tudo! Perfeita essa mamis de Aurora”, disse uma terceira internauta. Além dos milhares de emojis de corações de todas os tipos de cores possíveis, palminhas, foguinhos e carinhas de apaixonados enviados para enaltecer ainda mais a beleza de Cintia Dicker.

Veja a publicação compartilhada pela modelo Cintia Dicker, mostrando seu novo visual despojado que arrancou elogios de seu marido, Pedro Scooby:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por cintiadicker (@cintiadicker)



Cintia Dicker rebate críticas sobre viagens de Pedro Scooby

A modelo Cintia Dicker abriu o jogo e revelou se as viagens do marido, Pedro Scooby, são um desafio para o relacionamento dos pais da pequena Aurora, que tem apenas quatro meses de vida. É que o surfista costuma viajar bastante para procurar as melhores ondas ao redor do mundo, além de visitar os filhos em Portugal com frequência. O assunto surgiu quando Cintia usou as redes sociais para responder uma caixinha de perguntas: “Cadê o Pedro Scooby?”, perguntou uma seguidora. A ruiva então revelou um cenário de perseguição e desabafou sobre as suposições em torno de seu relacionamento, além de evidenciar que está tudo bem entre o casal.

“Vou responder essa pergunta só porque eu sei que é esse mesmo perfil falso que fica criando contas e contas. Eu bloqueando e ele vai criando, vai mandando textos e vai marcando minha mãe, minha sogra, meu cunhado e todo mundo", desabafou. "Pedro está surfando. Está ótimo. Eu e o Pedro temos telefone, a gente se fala. A gente sabe muito bem o que o outro está fazendo. Se você acha que eu estou triste, amor, você está errada. Estou vivendo a melhor fase da minha vida. Muito feliz! Meu relacionamento está muito bem, obirgada. E está tudo certo", contou.