Com registros inéditos, Cintia Dicker celebra mesversário da filha: "Vai com calma tempo"

Nas redes sociais, a modelo Cintia Dicker celebrou o nono mês da filha, Aurora, fruto de seu relacionamento com Pedro Scooby

A modelo Cintia Dicker encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar registros inéditos da filha, Aurora. A menina, fruto de seu relacionamento com o surfista e ex-BBB Pedro Scooby, completou nove meses de vida nesta segunda-feira, 2.

Nos vídeos postados no feed do Instagram, a mamãe mostrou a filha brincando com uma colher de pau e um bichinho, e também chupando chupeta. Dicker também derreteu os fãs com uma foto da herdeira com uma presilha no cabelo.

Ao dividir os registros com os internautas, a modelo falou sobre como o tempo está passando rápido. "Fazia tempo que ela não aparecia por aqui. Vai com calma tempo, 9 meses já", escreveu Cintia na legenda da publicação.

Os seguidores encheram a postagem de curtidas e mensagens fofas. "Que linda, meu Deus", disse uma seguidora. "Ela parece com o pai. Que Jesus abençoe", escreveu outra. "Tão linda e tão iluminada!! Sou fã dessa família linda", falou uma fã.

Em agosto, o Cintia e Scooby batizaram Aurora aos pés do Cristo Redentor, e nas redes sociais, o casal compartilhou detalhes da decoração e do bom gosto da cerimônia. "O álbum mais lindo da minha vida. Batizado da bbzuca", contou a modelo. Nas fotos também aparecem os padrinhos da pequena, a promoter Carol Sampaio e o coach Fabio Purcino.

Viagem em família

O surfista Pedro Scooby e sua esposa, Cintia Dicker, curtiram uma viagem maravilhosa em família. Juntos de sua filha, a pequena Aurora, o casal ficou alguns dias pela Península de Maraú, na Bahia. Através de seu Instagram, a modelo publicou vários registros da família aproveitando bons dias de praia. Além de encantar seus seguidores com uma linda foto de sua filha, ela também mostrou paisagens lindas do local, uma boa refeição e vários cliques exibindo sua beleza. "Nossos dias lindos por aqui. Bahia", escreveu ela. Veja as fotos!