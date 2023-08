Pedro Scooby e Cintia Dicker aproveitam viagem em família na Bahia

Acompanhados de sua filha, Aurora, o casal Pedro Scooby e Cintia Dicker estão aproveitando ao máximo sua passagem pela Bahia

O surfista Pedro Scooby e sua esposa, Cintia Dicker, estão curtindo uma viagem maravilhosa em família. Juntos de sua filha, a pequena Aurora, de sete meses, o casal está de passagem pela Península de Maraú, na Bahia. E nesta quarta-feira, 8, a modelo decidiu abrir seu álbum de fotos do passeio ao público.

Através de seu Instagram, Cintia publicou vários registros da família aproveitando bons dias de praia. Além de encantar seus seguidores com uma linda foto de sua filha, ela também mostrou paisagens lindas do local, uma boa refeição e vários cliques exibindo sua beleza.

Ao final, ela adicionou uma foto ao lado do ex-BBB e fechou seu álbum de fotos. "Nossos dias lindos por aqui. Bahia", escreveu Cintia. E seus seguidores não ignoraram a semelhança da musa com a sua bebê. "Aurorinha é a cópia autêntica da mamãe!", disse um admirador. "Acho que a Aurora vai crescer e ficar linda igual você", apontou outro. " É sereinha idêntica a mãe!", disparou mais um.

Os seguidores também não perderam a oportunidade de elogiar a família toda. "Lindos, amando acompanhar as férias nesse Paraíso com vocês", escreveu fã. "Casal lindos demais e a Aurora pra mim tem a mistura perfeita dos dois", opinou outro. "Como não amar essa família?", disparou mais um.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por cintiadicker (@cintiadicker)

Cintia Dicker e Pedro Scooby revelam planos para se casar

Parece que o casal Cintia Dicker e Pedro Scooby estão mais do que prontos para casar! Contudo, tudo tem o seu tempo necessário. Os dois, que oficializaram a união civil em Portugal em 2020, tem planos para subir ao altar com uma cerimônia luxuosa no Brasil.

No início do mês, a modelo decidiu revelar alguns detalhes do casório após ser questionada por um seguidor. “Vocês ainda pensam no casório aí em Barra Grande na Bahia?”, um admirador lembrou os antigos planos, adiados por conta da pandemia e da chegada da primeira filha do casal, a pequena Aurora, que nasceu em dezembro do ano passado e está com sete meses.

Cintia disse que o desejo continua de pé e que eles já estão se organizando para tudo acontecer em breve. “Pensamos e, com certeza, vai ser aqui. O plano era casar aqui e continua. Mas provavelmente vai ser no ano que vem", disse ela, que também revelou seus motivos para adiar o casamento. “Até a gente organizar tudo e aqui é muito lindo, gente, sério, não tem como querer casar em outro lugar."